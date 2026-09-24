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Силы ПВО за день сбили 34 украинских беспилотника над территорией РФ

Анна Суслова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

За день силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника над тремя регионами России и одним морем, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей, Крымом, а также над акваторией Черного моря с 8:00 до 20:00 мск.

В ночь с 23 на 24 сентября силы ПВО сбили 40 дронов над семью регионами России.

24 сентября ВС РФ поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационные и логистические центры, расположенные в Киеве и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах украинской армии. Кроме того, армия России нанесла удар по складу беспилотников в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.

Также подразделения группировки войск «Север» ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Бузово и Хижняково в Харьковской области, а группировка «Восток» – над населенным пунктом Светлая Долина в Запорожской области.

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