Силы ПВО за день сбили 34 украинских беспилотника над территорией РФ

24 сентября ВС РФ поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационные и логистические центры, расположенные в Киеве и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах украинской армии. Кроме того, армия России нанесла удар по складу беспилотников в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.