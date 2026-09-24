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Армия России поразила склад беспилотников в Одесской области

Антон Потоков
Максим Богодвид / РИА Новости
Максим Богодвид / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по складу беспилотников в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, днем российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическим и складским объектам, которые использовались для обеспечения ВСУ.

В Одессе также был поражен логистический центр. Как сообщило Минобороны, на объекте хранились и распределялись грузы военного назначения, поступавшие на Украину из европейских стран.

Кроме того, Минобороны сообщило о поражении сухогруза во время его перехода по морю. Судно доставляло в порт Одессы военное имущество для ВСУ.

24 сентября в Одессе были поражены два логистических центра, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, поступающих на Украину из европейских стран.

ВС РФ также установили контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Бузово и Хижняково в Харьковской области. Группировка «Восток» – над населенным пунктом Светлая Долина в Запорожской области. Также в Минобороны сообщили, что подразделения 51-й закрепились в селе Доброполье (малом) в ДНР.

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