Армия России поразила склад беспилотников в Одесской области

ВС РФ также установили контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Бузово и Хижняково в Харьковской области. Группировка «Восток» – над населенным пунктом Светлая Долина в Запорожской области. Также в Минобороны сообщили, что подразделения 51-й закрепились в селе Доброполье (малом) в ДНР.