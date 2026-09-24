Главное об ударах Армии России по объектам в Киеве и Одесской области

Главное об ударах Армии России по объектам в Киеве и Одесской областиВС РФ поразили предприятия по производству БПЛА и морские суда
Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям по производству БПЛА, телекоммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
«Ведомости» собрали главные тезисы о целях ударов.
Киев
В Киеве поражено промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов. Удар также пришелся по цеху по производству беспилотников (ООО «ПЕГАС АРМС»), осуществляющему производство и хранение БПЛА большой и средней дальности, в том числе самолетного типа.
Среди других целей ВС РФ – промышленное предприятие (ООО «Элемент ЮА»), осуществляющее производство и хранение комплектующих для ударных БПЛА средней дальности типа «Хорнет»; транспортно-логистический центр, осуществляющий хранение и распределение дронов большой и средней дальности; телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый», предоставляющие услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ.
Одесса и Одесская область
В Одессе поражены два логистических центра, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, поступающих на Украину из европейских стран.
На переходе морем поражен танкер, доставлявший в порт Черноморск горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения украинской армии.
За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, а также Краснодарским краем и Крымом.