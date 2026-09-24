Главное об ударах Армии России по объектам в Киеве и Одесской области

В Киеве поражено промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов. Удар также пришелся по цеху по производству беспилотников (ООО «ПЕГАС АРМС»), осуществляющему производство и хранение БПЛА большой и средней дальности, в том числе самолетного типа.