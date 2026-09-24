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Главная / Политика /

Главное об ударах Армии России по объектам в Киеве и Одесской области

ВС РФ поразили предприятия по производству БПЛА и морские суда
Ксения Наумчик
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

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Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям по производству БПЛА, телекоммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Ведомости» собрали главные тезисы о целях ударов.

Киев

В Киеве поражено промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов. Удар также пришелся по цеху по производству беспилотников (ООО «ПЕГАС АРМС»), осуществляющему производство и хранение БПЛА большой и средней дальности, в том числе самолетного типа.

Среди других целей ВС РФ – промышленное предприятие (ООО «Элемент ЮА»), осуществляющее производство и хранение комплектующих для ударных БПЛА средней дальности типа «Хорнет»; транспортно-логистический центр, осуществляющий хранение и распределение дронов большой и средней дальности; телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый», предоставляющие услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ.

Одесса и Одесская область

В Одессе поражены два логистических центра, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, поступающих на Украину из европейских стран.

На переходе морем поражен танкер, доставлявший в порт Черноморск горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения украинской армии.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, а также Краснодарским краем и Крымом.