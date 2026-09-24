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Главная / Политика /

За ночь силы ПВО сбили 40 беспилотников над Россией

Ксения Наумчик
Алексей Коновалов/ТАСС
Алексей Коновалов/ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над семью регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атаки были отражены с 20:00 мск 23 сентября до 08:00 мск 24 сентября. В результате БПЛА были ликвидированы над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, а также Краснодарским краем и Крымом.

В течение 23 сентября было сбито 35 дронов над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, Башкирии, Крыма, а также акваторией Черного моря. В ночь с 22 на 23 сентября ПВО уничтожили 514 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами.

Минувшей ночью российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также целями стали телекоммуникационные и логистические центры, расположенные в Киеве и Одесской области. ВС РФ также поразили морские суда, задействованные в интересах украинской армии.

23 сентября в Киеве были поражены центры обработки данных New Telco (был одним из главных объектов обмена трафика минобороны Украины) и «Юнайтед ДС» (обеспечивал обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб). В Одессе и Ильичевке Одесской области был нанесен удар по логистическим центрам, которые использовались в интересах украинской армии. На складах хранились и перераспределялись грузы, которые Украине направляли страны Европы.

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