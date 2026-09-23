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Главная / Политика /

ВС РФ поразили дата-центры и логистические центры на Украине

Анна Суслова
Ведомости
Ведомости

ВС РФ продолжили наносить удары по инфраструктуре и логистическим центрам Украины, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Киеве армия России поразила центры обработки данных New Telco (был одним из главных объектов обмена трафика минобороны Украины) и «Юнайтед ДС» (обеспечивал обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб).

В Одессе и Ильичевке Одесской области российские военные нанесли удар по логистическим центрам, которые использовались в интересах украинской армии. На складах хранились и перераспределялись грузы, которые Украине направляли страны Европы.

Также 23 сентября группировка войск «Центр» уничтожила украинский пункт управления беспилотниками на Добропольском направлении, а подразделение группировки войск «Север» установило контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново Харьковской области.

22 сентября армия России в Киеве поразила промышленное предприятие компании ООО «Файер Поинт» (производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго») и склад с ГСМ компании ООО «Грандтерминал». В Виннице поражен объект железнодорожной инфраструктуры. В Одессе – два логистических центра, в Ильичевске – логистический центр «Новая Почта».

В ночь с 22 на 23 сентября силы ПВО уничтожили 514 беспилотников самолетного типа.

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