ВС РФ поразили дата-центры и логистические центры на Украине

22 сентября армия России в Киеве поразила промышленное предприятие компании ООО «Файер Поинт» (производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго») и склад с ГСМ компании ООО «Грандтерминал». В Виннице поражен объект железнодорожной инфраструктуры. В Одессе – два логистических центра, в Ильичевске – логистический центр «Новая Почта».