Главное об ударах российских войск по объектам ТЭКа и ВПК Украины

В ночь на 22 сентября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям металлургической и химической промышленности Украины, а также по объектам портовой и энергетической инфраструктуры, задействованной в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.