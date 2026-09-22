Главное об ударах российских войск по объектам ТЭКа и ВПК Украины

Главное об ударах российских войск по объектам ТЭКа и ВПК УкраиныАрмия России атаковала НПЗ в Кременчуге и склад ГСМ в Киеве
В ночь на 22 сентября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям металлургической и химической промышленности Украины, а также по объектам портовой и энергетической инфраструктуры, задействованной в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Ведомости» собрали главные тезисы о целях ударов.
Киев
В Киеве поражено промышленное предприятие компании ООО «Файер Поинт», производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго». Удар также нанесен по складу горюче-смазочных материалов компании ООО «Грандтерминал», который использовался ВСУ как логистический узел для приема и распределения дизельного топлива.
Днепропетровск (Днепр) и Днепропетровская область
В Днепропетровской области поражен металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускавший металлургическую продукцию для военного производства. Удар пришелся на предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов (ЧАО «Соврахим») в Павлограде, осуществлявшее производство боевых частей и компонентов ракетного топлива для баллистических ракет FP-9 компании «Файер Поинт».
В Днепропетровске (Днепре) под удар попал трубопрокатный завод («Интерпайп Сталь»), который является производителем и поставщиком металлопроката для производства комплектующих (фюзеляжей, силовых установок, крыльев и других элементов) для БПЛА большой дальности. Среди других целей: три логистических центра «Сириус Экстружен», осуществлявших хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
Винницкая область
В Виннице поражен объект железнодорожной инфраструктуры.
Полтавская область
В Полтавской области поражен нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, который является ключевым предприятием топливно-энергетического комплекса Украины, осуществлявшим первичную переработку нефти и выпуск топлива для обеспечения потребностей ВСУ. В Кременчуге удар также нанесен по табачной фабрике «JTI Украина», на производственных мощностях которой организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия.
Одесса и Одесская область
В Одессе поражены два логистических центра и в Ильичевске логистический центр «Новая Почта». Все объекты осуществляли хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, предназначенных для ВСУ.
В Одесской области в порту Рени поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинской армии.
В порту Одесса поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения.
За минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 297 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Крыма.