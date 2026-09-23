Над Россией за день силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА
В течение дня силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над семью регионами России и одним морем, сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, Башкирии, Крыма, а также акваторией Черного моря.
В ночь с 22 на 23 сентября ПВО уничтожили 514 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами.
23 сентября ВС РФ в Киеве поразил центр обработки данных New Telco, который был одним из главных объектов обмена трафиком минобороны Украины. Также удар был нанесен по дата-центру «Юнайтед ДС», который обеспечивал обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб. В Одессе и Ильичевке Одесской области армия России нанесла удар по логистическим центрам, которые использовались в интересах украинской армии. Также был уничтожен украинский пункт управления беспилотниками на Добропольском направлении.