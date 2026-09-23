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Над Россией за день силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА

Анна Суслова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

В течение дня силы ПВО сбили 35 украинских беспилотников над семью регионами России и одним морем, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края, Башкирии, Крыма, а также акваторией Черного моря.

В ночь с 22 на 23 сентября ПВО уничтожили 514 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами.

23 сентября ВС РФ в Киеве поразил центр обработки данных New Telco, который был одним из главных объектов обмена трафиком минобороны Украины. Также удар был нанесен по дата-центру «Юнайтед ДС», который обеспечивал обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб. В Одессе и Ильичевке Одесской области армия России нанесла удар по логистическим центрам, которые использовались в интересах украинской армии. Также был уничтожен украинский пункт управления беспилотниками на Добропольском направлении.

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