23 сентября ВС РФ в Киеве поразил центр обработки данных New Telco, который был одним из главных объектов обмена трафиком минобороны Украины. Также удар был нанесен по дата-центру «Юнайтед ДС», который обеспечивал обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб. В Одессе и Ильичевке Одесской области армия России нанесла удар по логистическим центрам, которые использовались в интересах украинской армии. Также был уничтожен украинский пункт управления беспилотниками на Добропольском направлении.