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Российские войска ударили по телекоммуникационным центрам на Украине

Ксения Наумчик
Efrem Lukatsky / AP Photo
Efrem Lukatsky / AP Photo

Российские военные нанесли массированный удар по объектам на территории Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Для атаки применялись высокоточные средства поражения наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также целями стали телекоммуникационные и логистические центры, расположенные в Киеве и Одесской области.

ВС РФ также поразили морские суда, задействованные в интересах украинской армии.

23 сентября В Киеве армия России поразила центры обработки данных New Telco (был одним из главных объектов обмена трафика минобороны Украины) и «Юнайтед ДС» (обеспечивал обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб). В Одессе и Ильичевке Одесской области российские военные нанесли удар по логистическим центрам, которые использовались в интересах украинской армии. На складах хранились и перераспределялись грузы, которые Украине направляли страны Европы.

22 сентября российские войска в Киеве поразили промышленное предприятие компании ООО «Файер поинт» (производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго») и склад с ГСМ компании ООО «Грандтерминал». В Виннице поражен объект железнодорожной инфраструктуры. В Одессе – два логистических центра, в Ильичевске – логистический центр «Новая Почта».

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