Российские войска ударили по телекоммуникационным центрам на Украине

23 сентября В Киеве армия России поразила центры обработки данных New Telco (был одним из главных объектов обмена трафика минобороны Украины) и «Юнайтед ДС» (обеспечивал обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб). В Одессе и Ильичевке Одесской области российские военные нанесли удар по логистическим центрам, которые использовались в интересах украинской армии. На складах хранились и перераспределялись грузы, которые Украине направляли страны Европы.