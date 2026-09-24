Российские войска ударили по телекоммуникационным центрам на Украине
Российские военные нанесли массированный удар по объектам на территории Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Для атаки применялись высокоточные средства поражения наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.
В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также целями стали телекоммуникационные и логистические центры, расположенные в Киеве и Одесской области.
ВС РФ также поразили морские суда, задействованные в интересах украинской армии.
23 сентября В Киеве армия России поразила центры обработки данных New Telco (был одним из главных объектов обмена трафика минобороны Украины) и «Юнайтед ДС» (обеспечивал обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб). В Одессе и Ильичевке Одесской области российские военные нанесли удар по логистическим центрам, которые использовались в интересах украинской армии. На складах хранились и перераспределялись грузы, которые Украине направляли страны Европы.
22 сентября российские войска в Киеве поразили промышленное предприятие компании ООО «Файер поинт» (производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго») и склад с ГСМ компании ООО «Грандтерминал». В Виннице поражен объект железнодорожной инфраструктуры. В Одессе – два логистических центра, в Ильичевске – логистический центр «Новая Почта».