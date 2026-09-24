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ВС РФ установили контроль над четырьмя селами в зоне спецоперации

Анна Суслова
Алексей Коновалов/ТАСС
Алексей Коновалов/ТАСС

ВС РФ установили контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Бузово и Хижняково в Харьковской области. Группировка «Восток» – населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области. Также в Минобороны сообщили, что подразделения 51-й закрепились в селе Доброполье (малом) в ДНР.

23 сентября армия России установила контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново в Харьковской области. Как отметили в Минобороны РФ, ВС РФ продолжают «сжимать кольцо окружения» на этом участке. 21 сентября российские военные установили контроль над поселком Новоалександровка и селом Польная в Харьковской области.

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