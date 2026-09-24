ВС РФ установили контроль над четырьмя селами в зоне спецоперации

23 сентября армия России установила контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново в Харьковской области. Как отметили в Минобороны РФ, ВС РФ продолжают «сжимать кольцо окружения» на этом участке. 21 сентября российские военные установили контроль над поселком Новоалександровка и селом Польная в Харьковской области.