ВС РФ установили контроль над четырьмя селами в зоне спецоперации
ВС РФ установили контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Бузово и Хижняково в Харьковской области. Группировка «Восток» – населенный пункт Светлая Долина в Запорожской области. Также в Минобороны сообщили, что подразделения 51-й закрепились в селе Доброполье (малом) в ДНР.
23 сентября армия России установила контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново в Харьковской области. Как отметили в Минобороны РФ, ВС РФ продолжают «сжимать кольцо окружения» на этом участке. 21 сентября российские военные установили контроль над поселком Новоалександровка и селом Польная в Харьковской области.