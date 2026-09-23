Российские войска установили контроль над селами Красный Яр и Потихоново
Российские войска установили контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять зону контроля в Харьковской области. В Минобороны также заявили, что российские силы продолжают «сжимать кольцо окружения» на этом участке.
17 сентября Минобороны сообщило, что российские войска установили контроль над Малой Волчьей в Харьковской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север». 19 сентября эта же группировка заняла Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. 21 сентября Минобороны заявило об установлении контроля над Новоалександровкой и Польной силами группировки «Север».