Российские войска установили контроль над селами Красный Яр и Потихоново

17 сентября Минобороны сообщило, что российские войска установили контроль над Малой Волчьей в Харьковской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север». 19 сентября эта же группировка заняла Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. 21 сентября Минобороны заявило об установлении контроля над Новоалександровкой и Польной силами группировки «Север».