ВС РФ взяли под контроль Новоалександровку и Польную в Харьковской области
Армия России установила контроль над поселком Новоалександровка и селом Польная в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Населенные пункты были освобождены подразделениями группировки войск «Север».
19 сентября Минобороны сообщало, что ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» заняли Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. «Центр» взял под контроль населенный пункт Марьевка и Гулево в ДНР, а «Восток» занял Зеленую Диброву в Запорожской области.