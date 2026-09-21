ВС РФ взяли под контроль Новоалександровку и Польную в Харьковской области

19 сентября Минобороны сообщало, что ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» заняли Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. «Центр» взял под контроль населенный пункт Марьевка и Гулево в ДНР, а «Восток» занял Зеленую Диброву в Запорожской области.