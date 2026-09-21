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ВС РФ взяли под контроль Новоалександровку и Польную в Харьковской области

Инна Шульгина
Александр Река/ТАСС
Александр Река/ТАСС

Армия России установила контроль над поселком Новоалександровка и селом Польная в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Населенные пункты были освобождены подразделениями группировки войск «Север».

19 сентября Минобороны сообщало, что ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» заняли Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. «Центр» взял под контроль населенный пункт Марьевка и Гулево в ДНР, а «Восток» занял Зеленую Диброву в Запорожской области.

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