18 сентября Вооруженные силы России взяли под контроль села Веролюбовка и Золотой Колодезь в ДНР. 15 сентября армия России установила контроль над селом Ольховатка в Харьковской области. Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Север». 17 сентября российские военные установили контроль над селом Малая Волчья в Харьковской области. В результате наступательных действий контроль над населенным пунктом перешел к подразделениям группировки войск «Север».