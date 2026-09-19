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ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области

Ася Султанова
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» заняли Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Марьевка и Гулево в ДНР. В Запорожской области российская армия заняла населенный пункт Зеленая Диброва. Там работу провели подразделения группировки войск «Восток».

18 сентября Вооруженные силы России взяли под контроль села Веролюбовка и Золотой Колодезь в ДНР. 15 сентября армия России установила контроль над селом Ольховатка в Харьковской области. Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Север». 17 сентября российские военные установили контроль над селом Малая Волчья в Харьковской области. В результате наступательных действий контроль над населенным пунктом перешел к подразделениям группировки войск «Север».

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