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Российские войска взяли Ольховатку в Харьковской области

Наталья Захарова
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Ольховатка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Мах.

Населенный пункт брали подразделения группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве.

14 сентября российские военные заняли село Широкое и поселок городского типа Шевченково в Харьковской области. Их также брали подразделения «Севера». Днем ранее они установили контроль над населенным пунктом Черняков.

12 сентября подразделения «Центра» установили контроль над Веселым в ДНР. Военные не дали двум штурмовым группам ВСУ вырваться из окружения – в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области.

11 сентября «Центр» взял село Новогришино в ДНР, а «Восток» – село Зоревка в Запорожье.

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