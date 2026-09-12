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Главная / Политика /

ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Веселое в ДНР

Ася Султанова

Армия России взяла под контроль населенный пункт Веселое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр».

Как сообщает военное ведомство, военные пресекли две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слизнево и Гогино Харьковской области.

Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Под удар также попали места производства БПЛА и наземных роботизированных комплексов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

11 сентября Вооруженные силы России установили контроль над селом Новогришино в ДНР и над селом Зоревка в Запорожской области. 

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