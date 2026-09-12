ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Веселое в ДНР

Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Под удар также попали места производства БПЛА и наземных роботизированных комплексов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.