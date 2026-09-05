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Главная / Политика /

Армия РФ установила контроль в населенном пункте Куртовка в ДНР

Ведомости

ВС РФ установили контроль в населенном пункте Куртовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны. Куртовку заняли подразделения «Южной» группировки.

4 сентября в ДНР армия России взяла под контроль села Никаноровка и Грузское. Грузское после наступления заняли подразделения группировки «Центр», Никаноровку – подразделения «Южной» группировки войск.

3 сентября подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селами Василевка и Должанка, а также над поселком Благодатное в Харьковской области. В ДНР «Южная» группировка заняла село Ижевка в ДНР. 2 сентября военные из группировки «Север» взяли под контроль поселок Казачья Лопань в Харьковской области, а западная группировка войск – город Святогорск в ДНР. 

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