Армия РФ установила контроль в населенном пункте Куртовка в ДНР

3 сентября подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селами Василевка и Должанка, а также над поселком Благодатное в Харьковской области. В ДНР «Южная» группировка заняла село Ижевка в ДНР. 2 сентября военные из группировки «Север» взяли под контроль поселок Казачья Лопань в Харьковской области, а западная группировка войск – город Святогорск в ДНР.