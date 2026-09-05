Армия РФ установила контроль в населенном пункте Куртовка в ДНР
ВС РФ установили контроль в населенном пункте Куртовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны. Куртовку заняли подразделения «Южной» группировки.
4 сентября в ДНР армия России взяла под контроль села Никаноровка и Грузское. Грузское после наступления заняли подразделения группировки «Центр», Никаноровку – подразделения «Южной» группировки войск.
3 сентября подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селами Василевка и Должанка, а также над поселком Благодатное в Харьковской области. В ДНР «Южная» группировка заняла село Ижевка в ДНР. 2 сентября военные из группировки «Север» взяли под контроль поселок Казачья Лопань в Харьковской области, а западная группировка войск – город Святогорск в ДНР.