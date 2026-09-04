Российские войска взяли под контроль Никаноровку и Грузское в ДНР
Российские военные взяли под контроль села Никаноровка и Грузское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
Над селом Грузское установлен контроль в результате наступательных действий подразделений группировки «Центр». Никаноровка была взята под контроль подразделениями Южной группировки войск.
3 сентября подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селами Василевка и Должанка, а также над поселком Благодатное в Харьковской области. В Минобороны также сообщили, что подразделениям Южной группировки войск удалось занять село Ижевка в ДНР.
2 сентября военные из группировки «Север» взяли под контроль поселок Казачья Лопань в Харьковской области, а западная группировка войск – город Святогорск в ДНР. О том, что эти населенные пункты перешли под контроль ВС РФ, 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.