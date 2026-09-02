Главные заявления Путина о фронте, ударах по Украине, переговорах и мобилизации

Президент сообщил, что ночью украинские беспилотники вновь пытались атаковать три нефтеперерабатывающих завода в Москве и Санкт-Петербурге, но попытки не удались. «А потому что они защищены уже. И это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой», – сказал он.