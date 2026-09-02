Главные заявления Путина о фронте, ударах по Украине, переговорах и мобилизации

Главные заявления Путина о фронте, ударах по Украине, переговорах и мобилизацииПрезидент дал пресс-конференцию по итогам визита в Киргизию
- О контактах с США и переговорном процессе
- О ситуации на фронте и мобилизации
- Об атаках НПЗ и ответных ударах по энергетике Украины
- О Германии и обвинении в провокации с БПЛА
- Об Армении и ЕАЭС
- Об указе о защите критической инфраструктуры
- Об угрозах авиации со стороны Киева
Президент Владимир Путин после участия в саммите ШОС и двусторонних встреч в Бишкеке ответил на вопросы журналистов. Он сообщил о наращивании темпов наступления российских войск, рассказал про указание подготовить массированные удары по энергетике Украины в ответ на атаки по НПЗ, оценил перспективы переговоров с США, отношения с Германией и Арменией и прокомментировал слухи о мобилизации. «Ведомости» собрали основные тезисы.
О контактах с США и переговорном процессе
Путин заявил, что контакты между представителями спецслужб России и США осуществляются всегда. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер «всегда желанные гости».
При этом глава государства подчеркнул, что любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием, а не «крутиться в бессмысленном режиме».
«Если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против», – сказал Путин.
Комментируя предложения Киева, он отметил, что украинская сторона просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но «с террористами переговоров не ведут». По его словам, предложения, которые делает Киев, носят «экзотический характер».
Российский лидер пояснил это шуткой: «Сначала давай съедим твое, а потом каждый свое. Вот у них примерно такие предложения». При этом он заявил, что Россия хочет не заморозить конфликт, а «прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира».
О ситуации на фронте и мобилизации
Путин сообщил, что перед пресс-подходом переговорил с начальником Генштаба Валерием Герасимовым о ходе специальной военной операции.
«Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления», – заявил он. По словам президента, «враг будет сыпаться – вопрос по времени, по срокам», хотя «война – дело жестокое и трудно прогнозируемое».
Говоря об освобождении Донецкой Народной Республики, президент привел данные за август: под контроль перешло 270 кв. км территории и 15 населенных пунктов. На запорожском направлении группировки «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья, в августе освобождено девять населенных пунктов, ведутся бои в центральных кварталах города Орехов.
Отдельно он сообщил о блокировании крупной группировки ВСУ в районе населенного пункта Пески-Радьковские на восточном берегу Краснооскольского водохранилища. «В окружении находятся 13 батальонов ВСУ общей численностью, большая численность, около 5 000 человек», – сказал Путин.
В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение – группировки численностью до 2 000 человек, площадь котла — 460 кв. км, в него входят 27 населенных пунктов. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе Казачья Лопань и город Святогорск.
Путин назвал беспилотники главным вызовом в зоне СВО. «Причем во всех средах: под водой, на море, на земле и в воздухе. И это для нас вызов, он серьезный, мы с ним справляемся. Уверен, что все задачи в этой сфере будут решены», — заявил он.
Президент также назвал слухи о новой волне мобилизации «чушью собачьей» и информационной атакой. Глава государства подчеркнул, что никаких планов по дополнительному призыву нет.
Об атаках НПЗ и ответных ударах по энергетике Украины
Президент сообщил, что ночью украинские беспилотники вновь пытались атаковать три нефтеперерабатывающих завода в Москве и Санкт-Петербурге, но попытки не удались. «А потому что они защищены уже. И это не значит, что ничего нигде не может проскочить, но уровень защиты совсем другой», – сказал он.
По его словам, осталось отремонтировать только 10% поврежденных ранее НПЗ.
В ответ на продолжающиеся атаки Киева, президент поручил нанести массированные удары по объектам энергетики Украины. «Они бьют по нашим – получат ответ», – заявил Путин.
Путин также рассказал, что общий ущерб от украинских атак по кораблям в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП. «Это не критический для нас ущерб», - сказал Путин. Президент отметил, что в ходе украинской кампании было повреждено порядка 100 судов, погибли люди, в том числе иностранные граждане.
О Германии и обвинении в провокации с БПЛА
Путин резко высказался о решении властей ФРГ закрыть Генконсульство РФ в Бонне с 18 сентября из-за обвинений России в причастности к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига. По его словам, канцлер Фридрих Мерц не защищает национальные интересы, а «торгует ими». Президент связал это со сложной внутриполитической ситуацией.
Он напомнил обвинения в адрес России по поводу подрыва «Северных потоков»: «Я тогда еще удивлялся, как им могла прийти в голову такая чушь, притом что мы заинтересованы в продаже газа в Европу». Путин заявил, что Россия и сейчас готова поставлять газ в Германию, но у Берлина «кишка тонка» принять такое решение из-за американских санкций.
Об Армении и ЕАЭС
Путин сообщил, что пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы детально обсудить вопросы, связанные с возможным вступлением страны в ЕС и участием в ЕАЭС. «Там есть и конкретные вопросы – железная дорога, допустим», – сказал президент.
Москва и Ереван договорились вести диалог по ЕАЭС и Евросоюзу в спокойном режиме. Путин напомнил, что Армения получает большие преференции от работы в рамках ЕАЭС, а движение в сторону ЕС – суверенное решение любой страны.
По поводу российской военной базы в Гюмри он заявил: «Если Армения считает, что Российская база в Гюмри Армении не нужна, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова? Пожалуйста, навязывать мы никому ничего не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то российское военное крыло рядом, то мы останемся, будем работать, сотрудничать».
Об указе о защите критической инфраструктуры
Путин объяснил цель подписанного указа о защите объектов критической инфраструктуры. «Этот указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия и административных органов на местах, в муниципалитетах, в городах, в областях, в республиках Российской Федерации, правоохранительных органов, министерства обороны, объединять усилия для защиты критически важных объектов», – заявил президент.
Указ не подразумевает национализации, но он уже работает.
Об угрозах авиации со стороны Киева
Отвечая на вопрос об угрозах Владимира Зеленского авиакомпаниям, использующим воздушное пространство РФ, Путин заявил, что «это просто заявка на государственный терроризм». «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается», – добавил он.