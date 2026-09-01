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Главная / Политика /

ФРГ решила закрыть Генконсульство РФ в Бонне и «Русский дом» в Берлине

Берлин обвинил Москву в причастности к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига
Сергей Пахомов

Правительство Германии денонсировало договор о деятельности Русского дома в Берлине. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, его слова передает немецкий телеканал RBB.

Кроме того, 18 сентября будет закрыто Генконсульство РФ в Бонне. Также министр объявил, что власти Германии ужесточат контроль въезда для российских граждан, и призвал усилить давление на российский «теневой флот».

По его словам, правительство будет лоббировать новые санкции Евросоюза против представителей российской власти. Эти решения были приняты после обнаружения дронов в аэропорту Лейпцига. Власти Германии связали инцидент с российской разведкой.

31 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин скоординировал действия с Евросоюзом (ЕС) и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с БПЛА в аэропорту Лейпцига.

5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом Ан нашли БПЛА. Примерно через 20 минут второй дрон, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. 25 августа полиция Германии нашла третий БПЛА после инцидента в аэропорту Лейпцига.

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