ФРГ решила закрыть Генконсульство РФ в Бонне и «Русский дом» в Берлине

ФРГ решила закрыть Генконсульство РФ в Бонне и «Русский дом» в БерлинеБерлин обвинил Москву в причастности к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига
Правительство Германии денонсировало договор о деятельности Русского дома в Берлине. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, его слова передает немецкий телеканал RBB.
Кроме того, 18 сентября будет закрыто Генконсульство РФ в Бонне. Также министр объявил, что власти Германии ужесточат контроль въезда для российских граждан, и призвал усилить давление на российский «теневой флот».
По его словам, правительство будет лоббировать новые санкции Евросоюза против представителей российской власти. Эти решения были приняты после обнаружения дронов в аэропорту Лейпцига. Власти Германии связали инцидент с российской разведкой.
31 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин скоординировал действия с Евросоюзом (ЕС) и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с БПЛА в аэропорту Лейпцига.
5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом Ан нашли БПЛА. Примерно через 20 минут второй дрон, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. 25 августа полиция Германии нашла третий БПЛА после инцидента в аэропорту Лейпцига.