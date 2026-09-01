ФРГ решила закрыть Генконсульство РФ в Бонне и «Русский дом» в Берлине

5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом Ан нашли БПЛА. Примерно через 20 минут второй дрон, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. 25 августа полиция Германии нашла третий БПЛА после инцидента в аэропорту Лейпцига.