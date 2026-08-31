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Мерц заявил о подготовке ответа на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

Инна Шульгина

Берлин скоординировал действия с Евросоюзом (ЕС) и НАТО для подготовки ответной реакции на ситуацию с БПЛА в аэропорту Лейпцига. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил телеканалу ARD.

«В ближайшие дни мы окончательно согласуем ее [реакцию] с Европейским союзом и партнерами по НАТО», – сказал Мерц (цитата по «РИА Новости»).

По словам политика, в германском кабмине также единогласно отреагировали на инцидент, а расследование обстоятельств практически завершено.

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5 августа на территории аэропорта Лейпцига рядом с украинским грузовым самолетом Ан был найден беспилотник. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. 25 августа полиция Германии нашла третий БПЛА после инцидента в аэропорту Лейпциг / Галле.

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