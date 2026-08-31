Как уничтожить остатки российско-германских отношенийДля этого надо лишь найти неизвестный беспилотник рядом с украинским самолетом
Европейские и германские средства массовой информации сообщили, что канцлер Германии Фридрих Мерц считает нужным в ответ на инцидент с беспилотником 5 августа в аэропорту Лейпцига не только закрыть «Русский дом» в Берлине и выслать российских дипломатов, но и ввести отдельные от европейских антироссийские санкции и увеличить поставки Украине ударных вооружений. Не скрывается, что это должно помочь правящему Христианско-демократическому союзу нанести удар по якобы пророссийской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая 6 сентября впервые в истории имеет шансы выиграть выборы в восточногерманской земле Саксония-Анхальт.
«Русский дом», бывший дом советской науки и техники в Берлине, – учреждение, которое поддерживает то немногое, что осталось от российско-германских межгосударственных связей в области культуры, образования и других гуманитарных сферах. Аналогичную функцию в Москве выполняет Институт Гёте. Понятно, что он будет закрыт в ответ на возможные германские действия, на высылку дипломатов последует ответная высылка. А на увеличение поставок оружия Украине и новые санкции – что-нибудь еще.
Инцидент в Лейпциге заключался в том, что около украинского транспортного самолета Ан-124 был найден некий беспилотник (видимо, не очень большой квадрокоптер) с зарядом взрывчатки. Спустя некоторое время где-то неподалеку был найден еще один такой аппарат. Никого задержано не было. Российские дипломаты назвали обвинения в адрес России провокацией. В аэропорту Лейпцига базируются самые большие в мире транспортные самолеты – Ан-124. Ранее его использовала для них и российская компания «Волга-Днепр», сейчас там остались только украинские «Русланы» «Авиалиний Антонова», которые возят в основном боеприпасы для Украины из США и других снабжающих ВСУ оружием стран.
Таким образом, двум неизвестным квадрокоптерам, вероятно, удастся уничтожить остатки российско-германских межгосударственных связей. Вряд ли это вызвано реальными опасениями в области безопасности – немецкие правящие партии с некоторой растерянностью наблюдают за ростом популярности АдГ и хватаются за все, что, по их мнению, может навредить этой партии. Конечно, какие-то связи в сфере бизнеса и торговли сохраняются, хотя и постоянно сокращаются. Но чего точно не стоит ожидать при таком развитии событий – это каких-либо переговоров с германскими властями, на которые они же неоднократно намекали последние месяцы.