Инцидент в Лейпциге заключался в том, что около украинского транспортного самолета Ан-124 был найден некий беспилотник (видимо, не очень большой квадрокоптер) с зарядом взрывчатки. Спустя некоторое время где-то неподалеку был найден еще один такой аппарат. Никого задержано не было. Российские дипломаты назвали обвинения в адрес России провокацией. В аэропорту Лейпцига базируются самые большие в мире транспортные самолеты – Ан-124. Ранее его использовала для них и российская компания «Волга-Днепр», сейчас там остались только украинские «Русланы» «Авиалиний Антонова», которые возят в основном боеприпасы для Украины из США и других снабжающих ВСУ оружием стран.