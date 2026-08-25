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В районе аэропорта Лейпцига в ФРГ нашли третий беспилотник

Ксения Наумчик

Полиция Германии обнаружила третий беспилотник после инцидента в аэропорту Лейпциг / Галле. Об этом сообщила Süddeutsche Zeitung совместно с телерадиокомпаниями NDR и WDR.

Третий аппарат, как утверждает SZ, нашли вечером 14 августа на поле в Кабельскетале, непосредственно у западной границы аэропорта. Криминалисты Федерального ведомства уголовной полиции Германии обнаружили рядом остатки вещества, которое предварительно идентифицировали как около 50 г высоковзрывчатого гексогена. Смесь, предположительно, не сдетонировала, причины этого устанавливаются.

Первый беспилотник обнаружили 5 августа на территории аэропорта рядом с украинским грузовым самолетом Ан. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. Сам дрон или его обломки пока не нашли.

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Политика / Международные отношения

Следователи также изучают обнаруженную в Курсдорфе конструкцию, которая могла использоваться для управления БПЛА. На дереве нашли антенну и электронику, а неподалеку – кострище с оплавленными металлическими деталями. Кроме того, 11 августа полиция обнаружила в районе аэропорта двигатель и ротор от беспилотника. На найденном дроне криминалисты выявили следы ДНК.

6 августа глава МВД Германии Александер Добриндт назвал инцидент с беспилотником «сценарием гибридной атаки». По его словам, дрон был оснащен взрывчаткой, что является качественно новым уровнем угрозы. 7 августа посольство России в Германии назвало ситуацию с БПЛА «состряпанной» провокацией. В дипмиссии заявили, что инцидент был использован в интересах Украины и части европейского политического класса.

12 августа газета Die Zeit писала, что следствие в Германии не исключает, что к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига может быть причастна Украина. По одной из версий, Киев стремился дискредитировать Россию.