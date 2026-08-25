В районе аэропорта Лейпцига в ФРГ нашли третий беспилотник

Первый беспилотник обнаружили 5 августа на территории аэропорта рядом с украинским грузовым самолетом Ан. Примерно через 20 минут второй БПЛА, вероятно, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Экипаж заметил объект размером около 30 см, после чего борт ушел на второй круг и был перенаправлен в Ганновер. Сам дрон или его обломки пока не нашли.