МВД ФРГ связало инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с гибридной атакой
Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле «сценарием гибридной атаки». По его словам, дрон был оснащен взрывчаткой, что является качественно новым уровнем угрозы.
БПЛА обнаружили ночью, взрывотехники обезвредили устройство. Добриндт отметил, что для реализации такой атаки требуются высокие технические навыки и опыт обращения со взрывчаткой, что указывает на профессиональный подход. Расследование продолжается. По словам Добриндта, Германия продолжит детальный анализ подобных сценариев угроз. Власти не исключают аналогичных инцидентов в будущем.
Министр также заявил, что ФРГ «продолжит последовательно укреплять сеть мер безопасности».
«К этой сети мер безопасности относится и активная противодронная защита, которая постоянно оснащается новыми, дополнительными техническими средствами – как в аэропортах, так и на других объектах», – сказал он (цитата по ТАСС).
5 августа Bild сообщила, что ночью в аэропорту Лейпцига был найден беспилотник с детонатором. Устройство, по данным газеты, находилось «в непосредственной близости» от украинского грузового самолета.