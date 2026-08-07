Посольство РФ назвало инцидент с самолетом и БПЛА в Лейпциге провокацией
Ситуация с беспилотником в аэропорту Лейпцига/Галле – это «состряпанная» провокация. Об этом заявило посольство России в Германии в своем Telegram-канале.
В дипмиссии заявили, что инцидент был использован в интересах Украины и части европейского политического класса. Представители российской стороны также заявили, что обсуждение угроз со стороны Москвы используется для обоснования дальнейшей поддержки Украины.
В дипломатическом представительстве подчеркнули, что считают главным вызовом для Германии не заявления о так называемых гибридных угрозах, а действия европейских политиков, выступающих за усиление военной подготовки.
5 августа Bild сообщила, что ночью в аэропорту Лейпцига был найден беспилотник с детонатором. Устройство, по данным газеты, находилось «в непосредственной близости» от украинского грузового самолета.
6 августа глава МВД Германии Александер Добриндт назвал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле «сценарием гибридной атаки». По его словам, дрон был оснащен взрывчаткой, что является качественно новым уровнем угрозы. Добриндт отметил, что для реализации такой атаки нужны высокие технические навыки и опыт обращения со взрывчаткой, что указывает на профессиональный подход.