Посольство РФ назвало инцидент с самолетом и БПЛА в Лейпциге провокацией

6 августа глава МВД Германии Александер Добриндт назвал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле «сценарием гибридной атаки». По его словам, дрон был оснащен взрывчаткой, что является качественно новым уровнем угрозы. Добриндт отметил, что для реализации такой атаки нужны высокие технические навыки и опыт обращения со взрывчаткой, что указывает на профессиональный подход.