В ФРГ допустили, что инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига был организован Киевом

7 августа посольство России в Германии заявило, что ситуация с беспилотником в аэропорту Лейпцига / Галле – это «состряпанная» провокация. В дипмиссии заявили, что инцидент был использован в интересах Украины и части европейского политического класса. Представители российской стороны также заявили, что обсуждение угроз со стороны Москвы используется для обоснования дальнейшей поддержки Украины.