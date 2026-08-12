В ФРГ допустили, что инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига был организован Киевом
Следствие в Германии не исключает, что к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига / Галле может быть причастна Украина. По одной из версий, Киев стремился дискредитировать Россию, пишет газета Die Zeit со ссылкой на источники.
В федеральном ведомстве по уголовным делам и в министерстве внутренних дел считают, что заказчиком предполагаемой атаки является иностранное государство. Украина обладает большим опытом в работе с беспилотниками и могла бы устроить такую акцию. Провокация должна была убедить население Германии в необходимости усилить поддержку Киева.
Издание при этом отметило, что у этой версии есть «пробелы». ФРГ уже оказывает весомую поддержку Украине. Кроме того, Киев потерял бы собственный грузовой самолет в случае взрыва в аэропорту, а реакция общественности непредсказуема.
5 августа Bild сообщила, что ночью в аэропорту Лейпцига был найден беспилотник с детонатором. Устройство, по данным газеты, находилось «в непосредственной близости» от украинского грузового самолета.
6 августа глава МВД Германии Александер Добриндт назвал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг / Галле «сценарием гибридной атаки». По его словам, дрон был оснащен взрывчаткой, что является качественно новым уровнем угрозы. Добриндт отметил, что для реализации такой атаки нужны высокие технические навыки и опыт обращения со взрывчаткой, что указывает на профессиональный подход.
7 августа посольство России в Германии заявило, что ситуация с беспилотником в аэропорту Лейпцига / Галле – это «состряпанная» провокация. В дипмиссии заявили, что инцидент был использован в интересах Украины и части европейского политического класса. Представители российской стороны также заявили, что обсуждение угроз со стороны Москвы используется для обоснования дальнейшей поддержки Украины.