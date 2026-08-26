Как губернаторы справляются с волной топливных проблем

Как губернаторы справляются с волной топливных проблемЖителей призывают пользоваться общественным транспортом и предупреждают о вероятности атак на объекты энергетики
Топливная тема стала одной из основных на прямых линиях, которые ряд губернаторов провели в августе. Во второй половине августа в Воронежской области, как и в ряде других субъектов, обострилась картина. «Ситуация будет понемножечку стабилизироваться – может быть, во второй половине сентября», – заявил 25 августа воронежский губернатор Александр Гусев.
Он объяснил это тем, что в начале осени количество автомобилей на дорогах возрастет из-за возвращения людей из отпусков и начала нового учебного года. В связи с этим губернатор поручил автотранспортным предприятиям, «чтобы сейчас был осуществлен максимальный выпуск общественного транспорта на маршруты». «Нужно все-таки сейчас очень рационально относиться к поездкам на личном транспорте. Это поможет стабилизации ситуации, поможет вам меньше стресса испытывать в этих очередях. Есть общественный транспорт, и возможностями его нужно пользоваться», – добавил Гусев.
Подготовка к отопительному сезону идет по запланированным срокам, но в связи с оперативной обстановкой дополнительно привлекаются силы к работе на ресурсоснабжающих организациях, сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на Гусева. Атаки могут вывести из строя коммунальные системы, предупредил он.
Власти Иркутской области сейчас держат ситуацию с обеспечением бензина на контроле, заявлял 18 августа на своей прямой линии глава Приангарья Игорь Кобзев. При этом он признался, что во время первой волны у него «на душе кошки скреблись» при виде многочасовых пробок возле заправок. По словам Кобзева, в Иркутской области «полностью поменялась модель получения топлива независимыми АЗС», которых на территории субъекта более 70% от общего числа заправок.
Сейчас независимые заправки получают топливо не через торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), как раньше, а напрямую с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). «Сегодня этот график утвержден, мы рассчитываем около 40 000 т получать, и здесь нужно, знаете, незаметно, аккуратно работать», – говорил Кобзев 18 августа. 22 августа он доложил вице-премьеру России Александру Новаку о стабилизации ситуации.
На плато по ситуации с обеспечением топливом вышла Ленинградская область, заявлял губернатор Александр Дрозденко на своей прямой линии 17 августа. Вместе с тем, по его словам, «мы находимся в таком достаточно серьезном напряженном состоянии». Дрозденко обратил внимание на попытки атаки на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» – одного из крупнейших в России по объемам переработки (21 млн т в год). «Поэтому пока сказать, что мы с этого плато уйдем вниз и придем к тому, что все АЗС будут работать без ограничений подачи топлива, я не могу», – признал глава региона.
По словам Дрозденко, региональные власти договариваются с компаниями «помогать там, где нет альтернативы маленьким заправкам» – в основном в отдаленных районах.
Тамбовский губернатор Евгений Первышов призвал жителей региона не возводить проблему с бензином в ранг трагедии. «Трагедия – это когда гибнут люди. Когда случилась атака на центр Wildberries [в Котовске в ночь на 18 июля], где погибли и пострадали наши земляки. Это трагедия. Страна воюет. Я понимаю: всем сложно, но наша сила в единстве. Мы справимся и победим. Но некоторые вопросы, требующие сложных решений, не решатся сиюминутно», – процитировали его «Мучкапские новости».
Глава Орловской области Андрей Клычков заявил в своем канале в Max 14 августа об отсутствии дефицита топлива в регионе. Образовавшиеся перед АЗС очереди он объяснил тем, что на период ракетной опасности заправка топлива не осуществляется. «Сегодня в общей сложности пауза составила почти три часа, в течение которых и образовались очереди», – писал Клычков.
Ростовский губернатор Юрий Слюсарь 25 августа заявил в своем Telegram-канале о временной приостановке работы Новошахтинского НПЗ.
Уже странно отрицать то, что является фактом, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. По его словам, заявления властей вполне логичны и ложатся в логику антикризисной работы в регионах.