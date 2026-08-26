Как губернаторы справляются с волной топливных проблем

На плато по ситуации с обеспечением топливом вышла Ленинградская область, заявлял губернатор Александр Дрозденко на своей прямой линии 17 августа. Вместе с тем, по его словам, «мы находимся в таком достаточно серьезном напряженном состоянии». Дрозденко обратил внимание на попытки атаки на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» – одного из крупнейших в России по объемам переработки (21 млн т в год). «Поэтому пока сказать, что мы с этого плато уйдем вниз и придем к тому, что все АЗС будут работать без ограничений подачи топлива, я не могу», – признал глава региона.