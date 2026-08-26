Эксперты ожидают умеренного роста цен на бензин в России до конца года

Розничные цены на бензин в России до конца 2026 г. будут расти на 1–2% в месяц. Такой прогноз приводят в обзоре нефтегазового рынка аналитики консалтинговой компании Б1. Они рассматривают два сценария развития ситуации на рынке нефтепродуктов в России в зависимости от внешних условий и скорости восстановления нефтеперерабатывающей инфраструктуры в стране.