Эксперты ожидают умеренного роста цен на бензин в России до конца года

Эксперты ожидают умеренного роста цен на бензин в России до конца годаСитуация на топливном рынке будет стабилизироваться за счет запрета экспорта, увеличения импорта и прямых поставок на АЗС
Розничные цены на бензин в России до конца 2026 г. будут расти на 1–2% в месяц. Такой прогноз приводят в обзоре нефтегазового рынка аналитики консалтинговой компании Б1. Они рассматривают два сценария развития ситуации на рынке нефтепродуктов в России в зависимости от внешних условий и скорости восстановления нефтеперерабатывающей инфраструктуры в стране.
Наиболее вероятным эксперты Б1 считают сценарий «контролируемая стабилизация». Он предполагает, что текущие ремонты на НПЗ будут идти медленно из-за параллельного импорта необходимого оборудования, но правительство будет контролировать ситуацию на рынке топлива.
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