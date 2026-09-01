Путин: переговорный процесс по Украине сейчас заморожен
Президент России Владимир Путин сообщил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в целом заморожен. При этом он подчеркнул, что контакты между спецслужбами всегда сохраняются, даже в периоды охлаждения дипломатических отношений.
«Процесс переговоров по украинскому треку в целом заморожен, как мы понимаем», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Так он прокомментировал недавний визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Президент отметил, что контакты между спецслужбами «всегда есть, всегда были», напомнив, что подобная практика существовала даже в годы холодной войны. «Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены, прежде всего, конкретным содержанием», – добавил глава государства.
Визит директора ЦРУ в Москву состоялся 25 августа. В Кремле тогда подтвердили, что Рэтклифф приезжал для контактов по линии спецслужб, а встречи с президентом России не было. При этом в Москве не исключали, что этот визит может быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана. Позже СМИ сообщали, что Рэтклифф предлагал провести трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял об открытости Москвы к диалогу и готовности Путина к переговорам с Зеленским. В Кремле также называли контакты российских и американских спецслужб позитивным явлением, особенно в условиях глубокого кризиса в отношениях двух стран.