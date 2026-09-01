Путин: переговорный процесс по Украине сейчас заморожен

Визит директора ЦРУ в Москву состоялся 25 августа. В Кремле тогда подтвердили, что Рэтклифф приезжал для контактов по линии спецслужб, а встречи с президентом России не было. При этом в Москве не исключали, что этот визит может быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана. Позже СМИ сообщали, что Рэтклифф предлагал провести трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.