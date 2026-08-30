Axios узнал, что глава ЦРУ предложил провести саммит Путина, Трампа и Зеленского

В Кремле на этой неделе заявили, что переговоры по Украине находятся на паузе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на соответствующий вопрос «Ведомостей» ответил, что новых идей в этом контексте нет. Он отметил, что украинская сторона знает требования России по урегулированию конфликта, но Киев не хочет обсуждать данный вопрос мирным путем. Публикации же западных СМИ об эскалации со стороны России Песков назвал «страшилками». Сейчас на Западе публикуется много данных о якобы существующих у России планах против НАТО, они не имеют ничего общего с реальностью, сказал представитель Кремля.