Axios узнал, что глава ЦРУ предложил провести саммит Путина, Трампа и Зеленского

Axios узнал, что глава ЦРУ предложил провести саммит Путина, Трампа и ЗеленскогоЭто его первое личное участие в дипломатических усилиях по Украине
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву на этой неделе предложил провести трехстороннюю встречу с участием президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на два информированных источника.
Это первое личное участие главы ЦРУ в дипломатических усилиях по урегулированию российско-украинского конфликта, подчеркнуло издание.
Американские чиновники проинформировали Зеленского о переговорах Рэтклиффа в Москве и о предложении провести трехсторонний саммит, добавил источник Axios. Идея такой встречи ранее уже обсуждалась администрацией Трампа.
Как сообщала The New York Times, Рэтклифф встречался с руководителем российских спецслужб, в том числе по теме мирного соглашения с Украиной.
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США были приостановлены в середине февраля после начала войны с Ираном.
В Кремле на этой неделе заявили, что переговоры по Украине находятся на паузе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на соответствующий вопрос «Ведомостей» ответил, что новых идей в этом контексте нет. Он отметил, что украинская сторона знает требования России по урегулированию конфликта, но Киев не хочет обсуждать данный вопрос мирным путем. Публикации же западных СМИ об эскалации со стороны России Песков назвал «страшилками». Сейчас на Западе публикуется много данных о якобы существующих у России планах против НАТО, они не имеют ничего общего с реальностью, сказал представитель Кремля.