Песков ответил, почему Путин не встретился с директором ЦРУ
Президент России Владимир Путин не встречался с директором ЦРУ Джоном Рэтклифом во время его визита в Москву, поскольку переговоры проходили по линии спецслужб. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям».
«Это общение по линии специальных служб», – пояснил представитель Кремля.
Утром 25 августа в столичном «Внуково» приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, прилетевший из Риги. Позднее CBS News сообщил, что на его борту находился директор ЦРУ.
26 августа Песков заявил, что визит Рэтклифа был связан с контактами между спецслужбами, а 27 августа директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил факт переговоров, отметив, что в них нет ничего необычного.
Издание The Wall Street Journal 27 августа со ссылкой на источники сообщило, что одной из целей поездки могло быть предостережение России от нападения на страны НАТО. Однако президент США Дональд Трамп в интервью Axios назвал визит обычной рабочей поездкой и опроверг сообщения о предостережении, заявив, что не обеспокоен возможностью нападения РФ на альянс. Американский лидер также подчеркнул, что Рэтклиф обычно встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год.