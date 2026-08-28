Песков ответил, почему Путин не встретился с директором ЦРУ

Издание The Wall Street Journal 27 августа со ссылкой на источники сообщило, что одной из целей поездки могло быть предостережение России от нападения на страны НАТО. Однако президент США Дональд Трамп в интервью Axios назвал визит обычной рабочей поездкой и опроверг сообщения о предостережении, заявив, что не обеспокоен возможностью нападения РФ на альянс. Американский лидер также подчеркнул, что Рэтклиф обычно встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год.