CBS: на американском Boeing в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклиф

CBS: на американском Boeing в Москву прибыл директор ЦРУ Джон РэтклифЭто его первое посещение РФ в качестве главы спецслужбы
В Россию прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклиф для «встреч в Москве». Об этом заявила журналистка американского телеканала CBS в X со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По ее словам, это его первое посещение РФ в качестве главы спецслужбы, хотя он поддерживал связь с коллегами из российской разведки. Она дополнила, что Рэтклиф прибыл в Москву на самолете C-17.
В столичном аэропорту «Внуково» заметили американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III. Он следовал из Риги. Воздушное судно вылетело в 8:50 мск и приземлилось в Москве в 10:00 мск. Как свидетельствует история перелетов, борт прибыл в Ригу 23 августа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции сообщил, что не располагает информацией об этом самолете. Он никак не стал комментировать эту новость. Кроме того, Песков подчеркнул, что у правительства нет планов по встречам с представителями США.