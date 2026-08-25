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CBS: на американском Boeing в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклиф

Это его первое посещение РФ в качестве главы спецслужбы
Сергей Пахомов

В Россию прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклиф для «встреч в Москве». Об этом заявила журналистка американского телеканала CBS в X со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По ее словам, это его первое посещение РФ в качестве главы спецслужбы, хотя он поддерживал связь с коллегами из российской разведки. Она дополнила, что Рэтклиф прибыл в Москву на самолете C-17.

В столичном аэропорту «Внуково» заметили американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III. Он следовал из Риги. Воздушное судно вылетело в 8:50 мск и приземлилось в Москве в 10:00 мск. Как свидетельствует история перелетов, борт прибыл в Ригу 23 августа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции сообщил, что не располагает информацией об этом самолете. Он никак не стал комментировать эту новость. Кроме того, Песков подчеркнул, что у правительства нет планов по встречам с представителями США.

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