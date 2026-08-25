CBS: на американском Boeing в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклиф

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции сообщил, что не располагает информацией об этом самолете. Он никак не стал комментировать эту новость. Кроме того, Песков подчеркнул, что у правительства нет планов по встречам с представителями США.