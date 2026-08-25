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Песков заявил об отсутствии планов по встрече с представителями США

Ведомости

Планов по встрече с представителями США на этой неделе нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

20 августа Песков заявил, что сейчас Кремль не видит предпосылок для оптимизма относительно дипломатического разрешения кризиса на Украине. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия пока не получала конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками.

Она уточнила, что официальных запросов о подготовке визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера также не поступало. При необходимости российская сторона готова организовать их визит в сжатые сроки.

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