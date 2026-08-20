В МИД заявили об отсутствии предложений США по новым переговорам по Украине
Россия пока не получала конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям».
Москва внимательно следит за позицией Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине. При этом американские представители сейчас, «очевидно, заняты ситуацией на Ближнем Востоке», отметила Захарова.
Она уточнила, что официальных запросов о подготовке визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера также не поступало. При необходимости российская сторона готова организовать их визит в сжатые сроки.
Представитель МИД напомнила, что в июле госсекретарь США Марко Рубио говорил о необходимости новых идей для урегулирования конфликта на Украине. Москва, по ее словам, готова выслушать «конструктивные инициативы» Вашингтона, однако они должны учитывать национальные интересы России.
Захарова также сообщила, что Москва и Вашингтон продолжают прорабатывать сроки нового контакта по вопросу «снятия раздражителей» в двусторонних отношениях.
18 августа Financial Times писало, что США делают ставку на новых переговорщиков в вопросе урегулирования украинского кризиса. По данным издания, именно за этим Белый дом отправил на Петербургский экономический форум (ПМЭФ) председателя Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук-младшего. Вашингтон рассчитывает, что с помощью нового посредника удастся найти компромиссы в переговорах по разрешению конфликта на Украине.
24 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыта к новым предложениям США по урегулированию конфликта на Украине, но они должны учитывать российские интересы.