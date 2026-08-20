18 августа Financial Times писало, что США делают ставку на новых переговорщиков в вопросе урегулирования украинского кризиса. По данным издания, именно за этим Белый дом отправил на Петербургский экономический форум (ПМЭФ) председателя Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук-младшего. Вашингтон рассчитывает, что с помощью нового посредника удастся найти компромиссы в переговорах по разрешению конфликта на Украине.