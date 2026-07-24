Песков: РФ будет ждать идей по украинскому урегулированию от США

«Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем, американцы искренни, президент Трамп искренен, и его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех», – сказал Песков.