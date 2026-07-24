Песков: РФ будет ждать идей по украинскому урегулированию от США
Россия открыта к новым предложениям США по урегулированию конфликта на Украине, но они должны учитывать российские интересы. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
По словам представителя Кремля, Россия продолжает спецоперацию и намерена добиваться поставленных целей военным путем при отсутствии перспектив мирного урегулирования.
«Да, это не предпочтительный путь, но в условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы. А ждать новых предложений будем, американцы искренни, президент Трамп искренен, и его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех», – сказал Песков.
Он отметил, что предыдущий вариант урегулирования был принят российской стороной, но отвергнут Украиной. По его словам, американцам не удалось переломить украинцев, подстрекаемых европейцами.
«Мы открыты дальше для предложений, для обсуждений. Конечно, они должны быть приемлемыми для нас в первую очередь», – подчеркнул представитель Кремля.
23 июля госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и подходы. По его словам, Вашингтон готов представить свои предложения, поскольку прежние варианты «были неприемлемы для Киева» и остаются таковыми. Рубио также отметил, что президент США Дональд Трамп намерен сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта, а американская сторона продолжит поиск решения, которое могло бы устроить обе стороны.
24 июля Лавров пояснил, что РФ выполнила договоренности, которые были достигнуты на переговорах с США в Анкоридже, по принципу «пацан сказал – пацан сделал».