Рубио: США готовы играть конструктивную роль в украинском урегулировании
Новые идеи и предложения необходимы, чтобы достичь урегулирования конфликта на Украине. США готовы сыграть конструктивную роль в достижении мира. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Нам придется искать новые предложения и новые идеи <...> Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
23 июля на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Рубио.
Переговоры продлились 35 минут. На встрече была затронута тема ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики Европы. При этом он подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность инициативам, выдвинутым американской стороной на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.
22 июля Рубио подчеркнул, что Россия и США обязаны поддерживать отношения, несмотря на разногласия. «Было бы опрометчиво и безответственно не общаться», – отмечал он.