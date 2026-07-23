Главные заявления Рубио о необходимости новых идей по миру на Украине

«Нам придется искать новые предложения и новые идеи... Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», – сказал он.