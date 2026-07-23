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Главная / Политика /

Главные заявления Рубио о необходимости новых идей по миру на Украине

Госсекретарь США выступил с заявлением после переговоров с Лавровым
Михаил Беляев
Mateo S. Melendy / Official State Department
Mateo S. Melendy / Official State Department
Главное
  • Оценка встречи и перспективы мира
  • Новые идеи и роль США
  • Позиция России и тема Анкориджа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели 35-минутную встречу на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине. После встречи Рубио заявил о необходимости новых идей и готовности Вашингтона сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании. «Ведомости» собрали основные заявления госсекретаря США.

Оценка встречи и перспективы мира

Рубио назвал разговор «хорошим и откровенным». Он отметил, что быстрых решений ждать не стоит.

«Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут нашего (разговора) в Азии? Это не так работает», – высказался госсекретарь США.

США со своей стороны открыты к проведению новых встреч с представителями России. «Мы всегда открыты к проведению новых встреч с представителями РФ», – заявил Рубио, отвечая на вопросы журналистов.

Новые идеи и роль США

Рубио заявил, что для урегулирования требуются новые предложения и концепции. Вашингтон готов представить свои наработки.

По его словам, выдвинутые ранее предложения «были неприемлемы для Украины» и продолжают оставаться таковыми.

«Нам придется искать новые предложения и новые идеи... Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», – сказал он.

О чем полчаса говорили Лавров и Рубио в Маниле

Политика / Международные отношения

Госсекретарь подчеркнул, что президент Дональд Трамп ясно дал понять о стремлении США сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта. По его словам, конфликт не пошел на пользу и самой Украине.

«Украина тоже заплатила огромную цену. Эта война не пошла на пользу и Украине. Поэтому я считаю, что у обеих сторон должен быть стимул положить ей конец», – сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что США продолжат искать «золотую середину» – путь, приемлемый для обеих сторон.

При этом позиция США по продаже вооружений Украине не изменилась: Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы PURL по закупке американских вооружений за европейские средства.

Позиция России и тема Анкориджа

Российская сторона, как сообщил МИД РФ, проинформировала американского коллегу о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Лавров заявил о недопустимости поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики Европы.

При этом министр подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность инициативам, выдвинутым американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

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