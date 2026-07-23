Главные заявления Рубио о необходимости новых идей по миру на Украине

Главные заявления Рубио о необходимости новых идей по миру на УкраинеГоссекретарь США выступил с заявлением после переговоров с Лавровым
- Оценка встречи и перспективы мира
- Новые идеи и роль США
- Позиция России и тема Анкориджа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели 35-минутную встречу на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине. После встречи Рубио заявил о необходимости новых идей и готовности Вашингтона сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании. «Ведомости» собрали основные заявления госсекретаря США.
Оценка встречи и перспективы мира
Рубио назвал разговор «хорошим и откровенным». Он отметил, что быстрых решений ждать не стоит.
«Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут нашего (разговора) в Азии? Это не так работает», – высказался госсекретарь США.
США со своей стороны открыты к проведению новых встреч с представителями России. «Мы всегда открыты к проведению новых встреч с представителями РФ», – заявил Рубио, отвечая на вопросы журналистов.
Новые идеи и роль США
Рубио заявил, что для урегулирования требуются новые предложения и концепции. Вашингтон готов представить свои наработки.
По его словам, выдвинутые ранее предложения «были неприемлемы для Украины» и продолжают оставаться таковыми.
«Нам придется искать новые предложения и новые идеи... Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», – сказал он.
Госсекретарь подчеркнул, что президент Дональд Трамп ясно дал понять о стремлении США сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта. По его словам, конфликт не пошел на пользу и самой Украине.
«Украина тоже заплатила огромную цену. Эта война не пошла на пользу и Украине. Поэтому я считаю, что у обеих сторон должен быть стимул положить ей конец», – сказал Рубио.
Госсекретарь добавил, что США продолжат искать «золотую середину» – путь, приемлемый для обеих сторон.
При этом позиция США по продаже вооружений Украине не изменилась: Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы PURL по закупке американских вооружений за европейские средства.
Позиция России и тема Анкориджа
Российская сторона, как сообщил МИД РФ, проинформировала американского коллегу о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Лавров заявил о недопустимости поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики Европы.
При этом министр подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность инициативам, выдвинутым американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.