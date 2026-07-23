О чем полчаса говорили Лавров и Рубио в Маниле

О чем полчаса говорили Лавров и Рубио в МанилеСтороны обсудили ситуацию на Украине и обстановку в Персидском заливе
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоялась на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле. Переговоры начались в 06:54 мск и продлились 35 минут. Стороны подробно обменялись мнениями по двусторонним вопросам. Главные тезисы встречи – в материале «Ведомостей».
По данным российского МИДа, на встрече была затронута тема ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву и дестабилизирующей политики Европы. При этом он подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность инициативам, выдвинутым американской стороной на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.
Были также затронуты следующие темы:
ситуация в Персидском заливе,
возобновление контактов между «Роскосмосом» и NASA (обе стороны приветствовали это направление),
развитие межпарламентских и культурных связей.
Обсуждалась нормализация работы дипмиссий двух стран. Лавров и Рубио договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия России и США в работе международных организаций.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча Лаврова и Рубио состоялась по инициативе американской стороны. «На эту встречу российская делегация дала согласие», – сказала дипломат. Перед встречей с Лавровым Рубио не стал отвечать на вопросы журналистов, оставив без внимания вопрос, планирует ли он обсуждать с российским министром предполагаемое содействие Москвы Тегерану в конфликте с США.
Анонсируя переговоры с Рубио, 22 июля Лавров заявлял, что планирует обсудить с ним заявление Трампа о возможном приближении урегулирования конфликта на Украине. По словам главы МИД РФ, Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от инициатив, выдвинутых на встрече президентов России и США на Аляске.