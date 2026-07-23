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Рубио не стал отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио перед началом встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле не стал отвечать на вопросы журналистов. Об этом пишет «РИА Новости».

В частности, Рубио оставил без внимания вопрос, планирует ли он обсуждать с Лавровым предполагаемое содействие России Ирану в конфликте с США.‍

Переговоры Лаврова и Рубио в столице Филиппин начались в 06:54 мск. Встреча проходит на полях АСЕАН в Филиппинском международном конференц-центре. 22 июля, анонсируя переговоры с Рубио, Лавров заявлял, что намерен обсудить с ним заявление президента США Дональда Трампа о возможном приближении урегулирования конфликта на Украине. По словам российского министра, Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от инициатив, выдвинутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Трампа в Анкоридже.

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