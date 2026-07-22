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Лавров о встрече с Рубио, милитаризации Европы и поддержке КНДР

Глава МИД РФ подтвердил встречу с госсекретарем США
Елена Вострикова
Пресс-служба МИД РФ
Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах подтвердил планы встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, оценил милитаризацию Европы, ситуацию вокруг КНДР и развитие сотрудничества с АСЕАН. «Ведомости» собрали главные заявления главы МИДа.

О встрече с Рубио

Лавров подтвердил, что их встреча пройдет 23 июля в первой половине дня. «Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях», – пояснил он.

Министр также заявил, что рассчитывает обсудить с Рубио заявление президента США Дональда Трампа о возможном приближении урегулирования украинского конфликта.

По словам Лаврова, Россия исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от предложений, выдвинутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Он надеется на выполнение договоренностей, намеченных 15 августа 2025 г., считая их возможной основой для урегулирования на Украине и дальнейшего развития российско-американских отношений.

Индекс Мосбиржи резко вырос после объявления даты встречи Лаврова и Рубио

Инвестиции

О сотрудничестве с АСЕАН

По словам Лаврова, Москва ощущает, что большинство государств АСЕАН с пониманием воспринимают российскую позицию по урегулированию конфликта на Украине.

Министр сообщил, что товарооборот России со странами АСЕАН в 2025 г. составил около $22 млрд. При этом, по его словам, есть возможность удвоить этот показатель к 2036 г.

Лавров также заявил, что договоренности России и АСЕАН о переходе на расчеты в национальных валютах, достигнутые на саммите в Казани, будут реализованы.

О милитаризации Европы

Лавров заявил, что Россия готова к любому развитию событий на фоне милитаризации Евросоюза, но не намерена ни на кого нападать.

«Министерство обороны, Служба внешней разведки, лично президент периодически комментируют эти процессы, которые опять милитаризируют Европу», – сказал он.

По словам министра, обеспокоенность Москвы также вызывает информация о намерении нынешних властей Германии получить доступ к ядерному оружию.

О КНДР

Лавров заявил, что Россия с пониманием относится к стремлению КНДР обеспечить собственную безопасность. По его словам, многолетнее игнорирование положений резолюций Совета Безопасности ООН о необходимости смягчения санкций привело к тому, что Пхеньян не видит иных способов защиты своего суверенитета.

Министр также подтвердил, что Россия больше не поддерживает призывы к денуклеаризации Корейского полуострова.

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