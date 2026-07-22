Лавров о встрече с Рубио, милитаризации Европы и поддержке КНДР

По словам Лаврова, Россия исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от предложений, выдвинутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Он надеется на выполнение договоренностей, намеченных 15 августа 2025 г., считая их возможной основой для урегулирования на Украине и дальнейшего развития российско-американских отношений.