Лавров о встрече с Рубио, милитаризации Европы и поддержке КНДР

Лавров о встрече с Рубио, милитаризации Европы и поддержке КНДРГлава МИД РФ подтвердил встречу с госсекретарем США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах подтвердил планы встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, оценил милитаризацию Европы, ситуацию вокруг КНДР и развитие сотрудничества с АСЕАН. «Ведомости» собрали главные заявления главы МИДа.
О встрече с Рубио
Лавров подтвердил, что их встреча пройдет 23 июля в первой половине дня. «Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях», – пояснил он.
Министр также заявил, что рассчитывает обсудить с Рубио заявление президента США Дональда Трампа о возможном приближении урегулирования украинского конфликта.
По словам Лаврова, Россия исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от предложений, выдвинутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Он надеется на выполнение договоренностей, намеченных 15 августа 2025 г., считая их возможной основой для урегулирования на Украине и дальнейшего развития российско-американских отношений.
О сотрудничестве с АСЕАН
По словам Лаврова, Москва ощущает, что большинство государств АСЕАН с пониманием воспринимают российскую позицию по урегулированию конфликта на Украине.
Министр сообщил, что товарооборот России со странами АСЕАН в 2025 г. составил около $22 млрд. При этом, по его словам, есть возможность удвоить этот показатель к 2036 г.
Лавров также заявил, что договоренности России и АСЕАН о переходе на расчеты в национальных валютах, достигнутые на саммите в Казани, будут реализованы.
О милитаризации Европы
Лавров заявил, что Россия готова к любому развитию событий на фоне милитаризации Евросоюза, но не намерена ни на кого нападать.
«Министерство обороны, Служба внешней разведки, лично президент периодически комментируют эти процессы, которые опять милитаризируют Европу», – сказал он.
По словам министра, обеспокоенность Москвы также вызывает информация о намерении нынешних властей Германии получить доступ к ядерному оружию.
О КНДР
Лавров заявил, что Россия с пониманием относится к стремлению КНДР обеспечить собственную безопасность. По его словам, многолетнее игнорирование положений резолюций Совета Безопасности ООН о необходимости смягчения санкций привело к тому, что Пхеньян не видит иных способов защиты своего суверенитета.
Министр также подтвердил, что Россия больше не поддерживает призывы к денуклеаризации Корейского полуострова.