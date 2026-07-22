Лавров назвал дату встречи с Рубио

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва приветствует возможные контакты с американской стороной по линии Лаврова и Рубио. В начале июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков также заявил, что российский министр и госсекретарь США поддерживают контакты как в письменной, так и в устной форме. По его словам, диалог между странами на рабочем уровне продолжается «в ежедневном режиме».