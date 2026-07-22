Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,561-0,33%VEON-RX51,60%OKEY40,98-0,44%IMOEX2 127,36+2,34%RTSI853,12+2,34%RGBI112,48+0,37%RGBITR754,01+0,4%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров назвал дату встречи с Рубио

Ведомости

Встреча с госсекретарем США Марко Рубио состоится в четверг 23 июля в первой половине дня, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН.

«Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио, подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях», – сказал Лавров.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва приветствует возможные контакты с американской стороной по линии Лаврова и Рубио. В начале июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков также заявил, что российский министр и госсекретарь США поддерживают контакты как в письменной, так и в устной форме. По его словам, диалог между странами на рабочем уровне продолжается «в ежедневном режиме».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её