Лавров назвал дату встречи с Рубио
Встреча с госсекретарем США Марко Рубио состоится в четверг 23 июля в первой половине дня, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН.
«Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио, подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях», – сказал Лавров.
20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва приветствует возможные контакты с американской стороной по линии Лаврова и Рубио. В начале июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков также заявил, что российский министр и госсекретарь США поддерживают контакты как в письменной, так и в устной форме. По его словам, диалог между странами на рабочем уровне продолжается «в ежедневном режиме».