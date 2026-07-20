Кремль приветствует возможный контакт Рубио и Лаврова
Россия приветствует возможные контакты с американской стороной по линии главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По линии Министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты, скорее технические, осуществляются. Но если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать», – сказал представитель Кремля.
6 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Лавров и Рубио поддерживают контакты как в письменной, так и в устной форме, а диалог на рабочем уровне продолжается «в ежедневном режиме». Он отметил, что коммуницируют также президенты стран.
15 июля Песков отмечал, что российская сторона фиксирует и анализирует заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести новые санкции против Москвы. Тогда телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что американский лидер поддержит законопроект. Это произошло вскоре после смерти ключевого автора инициативы сенатора-республиканца Линдси Грэма.