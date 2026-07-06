Рябков рассказал о ежедневных контактах Лаврова и Рубио

«Контакты не прерываются, они идут на всех уровнях, и президенты коммуницируют, безусловно в контактах и письменных, и устных находятся министр с госсекретарем. На рабочих уровнях диалог продолжается и, не побоюсь этого слова, в ежедневном режиме», – сказал Рябков.