Рябков рассказал о ежедневных контактах Лаврова и Рубио
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поддерживают контакты как в письменной, так и в устной форме, а диалог на рабочем уровне продолжается «в ежедневном режиме», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
«Контакты не прерываются, они идут на всех уровнях, и президенты коммуницируют, безусловно в контактах и письменных, и устных находятся министр с госсекретарем. На рабочих уровнях диалог продолжается и, не побоюсь этого слова, в ежедневном режиме», – сказал Рябков.
Заявление прозвучало на фоне подготовки к саммиту НАТО в Анкаре, который пройдет 7–8 июля, а также после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 4 июля.
24 июня Рябков заявлял, что диалог России и США по устранению двусторонних «раздражителей» переживает застой, хотя отдельное продвижение по ряду вопросов сохраняется. 26 мая Рубио сообщил, что Лавров в ходе телефонного разговора передал через него послание президенту США от Путина. 22 мая в интервью «Ведомостям» Рябков отмечал, что сложно представить нормализацию ситуации в мире без полноценного диалога России и США.
6 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа стал хорошей возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы от первого лица, отметив, что американский лидер последователен и открыт к тому, чтобы слушать информацию от Путина.
5 июля Песков также говорил, что конфликт на Украине фактически перерос в полноценную войну против России, поскольку за Киевом стоят страны Запада.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 4 июля, в День независимости США, по инициативе американской стороны, лидеры обсудили украинское урегулирование с учетом предстоящего саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля.