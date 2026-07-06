Песков: разговор Путина и Трампа стал возможностью донести до США позицию РФ

Путин созвонился с Трампом 4 июля, в День независимости США. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Диалог продолжался почти полтора часа. Путин поздравил Трампа и «весь американский народ» с Днем независимости США, «напомнив о вкладе России в становление американской государственности», заявил Ушаков.