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Песков: разговор Путина и Трампа стал возможностью донести до США позицию РФ

Ведомости

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью высказать позицию Москвы Вашингтону от первого лица. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По крайней мере, это была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица», – сказал представитель Кремля.

На вопрос о том, какова была реакция американского лидера, Песков посоветовал переадресовать этот вопрос «коллегам в администрации Белого дома».

Путин созвонился с Трампом 4 июля, в День независимости США. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Диалог продолжался почти полтора часа. Путин поздравил Трампа и «весь американский народ» с Днем независимости США, «напомнив о вкладе России в становление американской государственности», заявил Ушаков.

Главы государств также затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля. Глава Белого дома вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению украинского кризиса.

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