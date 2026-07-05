Путин созвонился с Трампом в День независимости США

Также Путин и Трамп обсудили двусторонние российско-американские отношения. Они заявили о важности продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематике. «Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт», – сказал Ушаков. Отдельно в разговоре главы государств вспомнили, что в ближайшие дни с космодрома Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на международную космическую станцию. Помощник назвал это примером того, что две державы заинтересованы в сотрудничестве в самых различных областях, в том числе и в сфере культуры.