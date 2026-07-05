Путин созвонился с Трампом в День независимости США

Путин созвонился с Трампом в День независимости СШАПрезидент вновь пригласил американского лидера в Россию
Владимир Путин 4 июля в День независимости США созвонился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналистам на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. США 4 июля отмечают 250 лет со дня обретения независимости. Это уже четвертый телефонный разговор между Путиным и Трампом в 2026 г. Продолжался он почти полтора часа.
В начале беседы Путин поздравил Трампа и «весь американский народ» с Днем независимости США, «напомнив о вкладе России в становление американской государственности», заявил Ушаков. «В этом контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчеркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничества в годы Второй мировой войны», – отметил он. По словам Ушакова, США широко отмечают праздник, «как это умеет организовывать Дональд Трамп». Путин «обратил на это внимание».
В разговоре обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки дня. Президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению украинского кризиса, сказал Ушаков. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и «будут готовы в удобное время приехать в Москву», добавил он.
Путин акцентировал в разговоре предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине «при непременном учете известных принципиальных российских подходов», заявил Ушаков. «Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения», – пересказал Ушаков содержание слов Путина. По его словам, президент России обрисовал Трампу «картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим». Важным этапом освобождения всей территории ДНР стало установление контроля над ключевым опорным пунктом ВСУ – Константиновкой. ВС РФ обязательно возьмут и оставшиеся укрепрайоны, выразил уверенность Ушаков.
Также в разговоре Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана. Президент России выразил надежду, что переговоры на основе Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволят найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования. По словам Ушакова, в разговоре Путин подтвердил готовность России оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Трамп поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения.
Также Путин и Трамп обсудили двусторонние российско-американские отношения. Они заявили о важности продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематике. «Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт», – сказал Ушаков. Отдельно в разговоре главы государств вспомнили, что в ближайшие дни с космодрома Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на международную космическую станцию. Помощник назвал это примером того, что две державы заинтересованы в сотрудничестве в самых различных областях, в том числе и в сфере культуры.
Трамп упомянул, что он восхищен Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Главы государств обсудили и футбол. С учетом проведения Чемпионата мира по футболу в России в 2018 г. Путин пожелал Трампу дальнейшего успешного проведения чемпионата мира.
Политики договорились снова созвониться в ближайшее время. Президент России напомнил, что у Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию. Инициатором прошлого телефонного звонка, который состоялся 14 июня, была российская сторона, отметил Ушаков. В тот день Трамп отмечал 80-летний юбилей. Сейчас же с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американцы. По мнению помощника Путина, «это о многом говорит».
Ушаков напомнил, что накануне Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по поводу Дня независимости США, в которой выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимно выгодных связей отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества. Помощник Путина напомнил, что ранее по случаю Дня России 12 июня президент США прислал на имя Владимира Путина поздравительное послание. В нем Трамп, по словам Ушакова, воздал «дань уважения богатой истории и культуре нашей страны, а также стойкости российского народа».