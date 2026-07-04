Путин: РФ и США несут особую ответственность за мировую безопасность

Путин: РФ и США несут особую ответственность за мировую безопасностьРоссийский президент поздравил Трампа с 250-летием США
РФ и США как крупнейшие ядерные державы несут ответственность за безопасность и стабильность глобальной системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу по случаю 250-летия независимости Америки.
За прошедшие 250 лет, напомнил президент, Россия и США прошли через совместные испытания: были союзниками в двух мировых войнах, вместе боролись с нацизмом и участвовали в формировании послевоенного мирового порядка.
«И сегодня Россия и Соединенные Штаты – как две крупнейшие ядерные державы – несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе», – отметил Путин.
В послании президент России уделил внимание перспективам двусторонних отношений. Путин выразил уверенность, что выстраивание диалога между Россией и США отвечает интересам не только обеих стран, но и всего международного сообщества.
14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президент России поздравил его с 80-летием. Президенты России и США обсудили Украину и другие вопросы. Трамп в очередной раз призвал к прекращению огня. Путин же, в свою очередь, сказал, что «никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя».