Путин: РФ и США несут особую ответственность за мировую безопасность

14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президент России поздравил его с 80-летием. Президенты России и США обсудили Украину и другие вопросы. Трамп в очередной раз призвал к прекращению огня. Путин же, в свою очередь, сказал, что «никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя».