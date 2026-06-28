Главное из ответов Путина о новых предложениях Украины и «духе Анкориджа»

На южном направлении 3-я армия Южной группировки хорошим темпом двигается к Славянску и находится от него в 8–9 км. Группировка «Центр» прорвала трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной около 400 м на четырех участках. На добропольском направлении российские войска прорвали трехрядную линию заграждений и подошли к городу Доброполье, за которым у ВСУ нет заранее подготовленных оборонительных рубежей вплоть до госграницы в 35 км.