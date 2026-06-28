Главное из ответов Путина о новых предложениях Украины и «духе Анкориджа»Президент рассказал о ситуации на фронте и диалоге с США
- Новые предложения Киева и реакция Москвы
- Обстановка на фронте: Купянск, Константиновка, Сумы, Славянск и Краматорск
- Удары по инфраструктуре и защита объектов
- Об Анкоридже и диалоге с США
- О роли Белоруссии
Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину раскрыл новые предложения, поступающие от Киева по неофициальным каналам, детально обрисовал обстановку на линии боевого соприкосновения и оценил ущерб от атак на инфраструктуру. Он также раскрыл суть «духа Анкориджа», заявил о готовности продолжить переговоры с США после завершения «горячей фазы на иранском треке» и высоко оценил посреднические усилия Белоруссии. «Ведомости» собрали основные тезисы ответов президента.
Новые предложения Киева и реакция Москвы
Россия внимательно относится к каждому предложению со стороны Украины, заявил Путин. Контакты по урегулированию налажены сразу по нескольким направлениям и линиям. Помимо уже известных запросов о встрече и временном прекращении огня, поступают новые инициативы.
Одно из них – прекращение ударов вглубь территорий с обеих сторон. «Понятно почему делается это предложение, потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима», – пояснил президент.
Второе предложение – ограничить боевые действия только четырьмя территориями: Херсонской, Запорожской областями, ДНР и ЛНР, прекратив их на всех остальных участках фронта. Путин объяснил мотив Киева: это дало бы ВСУ возможность снять войска с Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей и перебросить их на указанные направления.
«В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», – заявил он. Вместе с тем президент добавил, что не исключает попыток ВСУ предпринять отвлекающие атаки силами спецподразделений.
Россия не даст шанса создать условия для переговоров, выгодные для противника, подчеркнул Путин. По его словам, удары ВСУ по гражданским объектам являются частью информационной операции с целью породить неуверенность и заставить Россию приостановить наступление.
Обстановка на фронте: Купянск, Константиновка, Сумы, Славянск и Краматорск
Путин заявил, что «террористические вылазки» Киева абсолютно не влияют на ситуацию на линии фронта. Он дал развернутую характеристику действий по всем оперативным направлениям.
На севере, в зоне группировки «Север», решается задача создания зоны безопасности вдоль границ. Российские войска находятся примерно в 10,5 км от города Сумы. «Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет», – сказал президент. Войска на этом направлении действуют активно и идут быстрыми темпами.
Группировка «Запад» ведет бои у Купянска (от 2,5 до 4–5 км от западной черты города) и на рубцовском направлении, где фактически заблокирована группировка противника численностью около 5 000 человек.
На южном направлении 3-я армия Южной группировки хорошим темпом двигается к Славянску и находится от него в 8–9 км. Группировка «Центр» прорвала трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной около 400 м на четырех участках. На добропольском направлении российские войска прорвали трехрядную линию заграждений и подошли к городу Доброполье, за которым у ВСУ нет заранее подготовленных оборонительных рубежей вплоть до госграницы в 35 км.
В Константиновке 96% города под контролем ВС РФ. От Дружковки до Краматорска – 4 км. Противник, по словам президента, приступил к эвакуации промышленных предприятий из агломерации.
Удары по инфраструктуре и защита объектов
Путин признал, что удары по критически важной энергетической инфраструктуре создают определенный дефицит, но проблемы критического характера не носят. «Все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – сказал он.
Первоочередной задачей президент назвал быстрое и существенное наращивание производства наиболее востребованных средств ПВО, а также слаживание работы всех уровней и структур для отражения атак.
Об Анкоридже и диалоге с США
Путин подтвердил, что ждет приезда представителей администрации США и готов продолжить переговоры. Он напомнил, что на саммите в Анкоридже «никто не ставил никаких подписей», но обсуждались возможности завершения конфликта. Россия согласилась тогда на компромиссы, предложенные американской стороной.
«Этот так называемый "дух Анкориджа", хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», – сказал Путин
Президент выразил сомнение, что европейские лидеры могли «переубедить» Дональда Трампа изменить позицию по Украине после Аляски: «Сомневаюсь, что это возможно. Имею в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик». При этом Москва ожидает продолжения диалога с США после завершения горячей фазы на иранском треке.
О роли Белоруссии
Россия благодарна президенту Александру Лукашенко за усилия по украинскому вопросу, особенно в гуманитарной сфере и обмену военнопленных.
Путин отметил, что белорусский лидер готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Грубые окрики со стороны Украины не вызывают паники у президента Белоруссии. Лукашенко подходит к этому спокойно, уравновешенно и взвешенно,
Российский лидер допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии.