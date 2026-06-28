Главные заявления Путина на съезде «Единой России»

Выборы в России в сентябре пройдут в строго установленные сроки. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов и избирателей на выборах. Президент также заверил, что даст поручения по обеспечению безопасности выборов и защите от попыток внешней манипуляции.