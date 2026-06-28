Главные заявления Путина на съезде «Единой России»Президент затронул вопросы безопасности, выборов и работы партий
Президент Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия», который проходит в Москве. Глава государства в своем выступлении затронул ситуацию вокруг России, дальнейшие планы развития страны, вопросы обеспечения безопасности выборов и работу политических партий. «Ведомости» собрали основные тезисы.
О внешних угрозах и попытках дестабилизации
Путин отметил, что съезд «Единой России» проходит в сложное и судьбоносное для России время – в период коренной, системной трансформации всего мира. Множатся региональные конфликты, создаются искусственные препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств в экономике, технологиях, науке, культуре, спорте и гуманитарной сфере.
При этом Россия испытывает грубое беспрецедентное давление со стороны Запада.
Противники хотят стратегического поражения России, победы на поле боя, дестабилизации и смуты внутри страны. Но попытки раскачать ситуацию провалились. Запад использует киевский режим как таран против России, не жалея украинский народ.
Отступая, киевский режим перешел к террору: удары по мирным жителям, вербовка диверсантов внутри РФ. Запад закрывает глаза на эти действия и продолжает вводить новые санкции.
Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать свое развитие, подчеркнул Президент.
У России достаточно сил, средств и политической воли – в этом никто не должен сомневаться. Безопасность страны и граждан, неприкосновенность рубежей РФ будут обеспечены на долгую историческую перспективу.
О планах развития
Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки и удары по инфраструктуре. Будут решены задачи внутреннего развития: демография, сбережение традиционных ценностей, повышение качества и уровня жизни в регионах.
Экономика выйдет на новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжится строительство жилья и дорог, создание новых рабочих мест с высокой зарплатой.
Будут поддержаны национальный бизнес и передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России. Все стратегические программы развития будут реализованы в полном объеме, все социальные обязательства государства – выполнены.
О выборах
Выборы в России в сентябре пройдут в строго установленные сроки. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов и избирателей на выборах. Президент также заверил, что даст поручения по обеспечению безопасности выборов и защите от попыток внешней манипуляции.
Участникам избирательной кампании необходимо помнить об ответственности перед народом и государством. Условие народного единства – социальная справедливость и равенство ответственности перед вызовами. Путин также выразил уверенность, что все партии будут работать на сплоченность российского народа.
Путин также посоветовал кандидатам меньше сидеть в кабинетах и мессенджерах, а чаще выходить «в поле» и напрямую общаться с избирателями.