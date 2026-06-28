«Единая Россия» представила пятерку лидеров списка на выборы в Госдуму

«Единая Россия» представила пятерку лидеров списка на выборы в ГосдумуВ нее вошли Лавров, Собянин, Поддубный, Львова-Белова и Головин
Партия «Единая Россия» по итогам XXIII съезда представила пятерку лидеров списка на выборы в Госдуму в 2026 г. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что в пятерку вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин.
На съезд правящей партии прибыл президент России Владимир Путин. О том, что глава государства может принять участие в съезде, рассказал «Ведомостям» его пресс-секретарь Дмитрий Песков 25 июня. В целом мероприятие собрало участников со всей страны, отметили в ЕР. Среди них – ветераны спецоперации, Герои России, главы регионов, члены правительства, депутаты, сенаторы, активисты «Молодой гвардии», волонтеры и эксперты.
Праймериз «Единой России» завершились в конце мая, по их итогам некоторые известные депутаты Госдумы не смогли одержать победу. Среди них Султан Хамзаев, Владимир Бурматов, Ольга Тимофеева и Рафаэль Марданшин. Зато среди победителей оказались новые лица, в том числе тренер по дзюдо Михаил Рахлин, Головин, кремлевский чиновник Евгений Казаков, ректор Российского православного университета Александр Щипков, сын Амана Тулеева Дмитрий, военкор Ирина Куксенкова и председатель общественного совета «Офицеров России» Антон Цветков, сообщали «Ведомости».
По итогам выборов 2021 г. партия получила конституционное большинство – 324 мандата. Победы в округах у партии одержали 198 кандидатов, а по списку партия получила 49,82%. Выборы в 2026 г. состоятся 20 сентября. «Ведомости» писали, что партии ставится цель: при явке в 55% результат по спискам у «Единой России» – 55%, всего же у единороссов должно быть не менее 325 мандатов.
С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы в Госдуму. Будут избраны 450 парламентариев: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. В выборах в России имеют право участвовать 17 политических партий. Пять из них представлены в действующем парламенте – это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». В выборах в Госдуму впервые будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.