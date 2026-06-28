«Единая Россия» представила пятерку лидеров списка на выборы в Госдуму

По итогам выборов 2021 г. партия получила конституционное большинство – 324 мандата. Победы в округах у партии одержали 198 кандидатов, а по списку партия получила 49,82%. Выборы в 2026 г. состоятся 20 сентября. «Ведомости» писали, что партии ставится цель: при явке в 55% результат по спискам у «Единой России» – 55%, всего же у единороссов должно быть не менее 325 мандатов.