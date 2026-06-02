Неожиданные победы и поражения на праймериз «Единой России»

Крупные регионы, вроде Краснодарского края, Татарстана, Башкирии, Ростовской области, могут сменить почти половину своих представителей во фракции «Единая Россия». В Краснодарском крае на выборах один округ прибавился, а в Ростовской области убавился, при этом все округа получили новые названия. В регионе список, скорее всего, не особо поменяется – победу по списку одержали депутаты Госдумы Наталья Костенко, Светлана Бессараб, Николай Долуда, Алексей Ткачев. Нынешний глава комитета по делам молодежи Артем Метелев, избиравшийся от Москвы, а сейчас выдвинувшийся на праймериз в Краснодарском крае, занял 8-е место на праймериз по списку (с высокой вероятностью проходное), а вот по Юго-Западному округу – лишь 14-е.