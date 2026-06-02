Неожиданные победы и поражения на праймериз «Единой России»Среди будущих депутатов – сотрудник администрации президента, глава «Юнармии», тренер по дзюдо, сын Тулеева и многие другие
- Голосование в регионах
- Неожиданные лица
- Две столицы
В «Единой России» завершилось голосование на праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Часть известных депутатов Госдумы остались без побед, вроде Султана Хамзаева, Владимира Бурматова, Ольги Тимофеевой, Рафаэля Марданшина. Зато фракция единороссов в Госдуме IX созыва может пополниться новыми лицами, среди которых тренер по дзюдо Михаил Рахлин, глава «Юнармии» Владислав Головин, кремлевский чиновник Евгений Казаков, ректор Российского православного университета Александр Щипков, сын Амана Тулеева Дмитрий, военкор Ирина Куксенкова и председатель общественного совета «Офицеров России» Антон Цветков, обратили внимание «Ведомости».
Голосование в регионах
Крупные регионы, вроде Краснодарского края, Татарстана, Башкирии, Ростовской области, могут сменить почти половину своих представителей во фракции «Единая Россия». В Краснодарском крае на выборах один округ прибавился, а в Ростовской области убавился, при этом все округа получили новые названия. В регионе список, скорее всего, не особо поменяется – победу по списку одержали депутаты Госдумы Наталья Костенко, Светлана Бессараб, Николай Долуда, Алексей Ткачев. Нынешний глава комитета по делам молодежи Артем Метелев, избиравшийся от Москвы, а сейчас выдвинувшийся на праймериз в Краснодарском крае, занял 8-е место на праймериз по списку (с высокой вероятностью проходное), а вот по Юго-Западному округу – лишь 14-е.
Сильно поменяется список партии по Ростовской области – там пойдут депутаты Госдумы Владимир Гутенев, Александр Шолохов, Виктория Абрамченко. Гутенев раньше в Думе представлял Самару, последние двое – Ростовскую область. Сменятся представители партии и в округах – из шести округов лишь в Усть-Донецком останется тот же депутат Екатерина Стенякина. А, к примеру, в Новочеркасском округе пойдет советник АО «Роствертол» Сергей Медведев. В Башкирии и Татарстане может смениться примерно половина одномандатников. К примеру, в Татарстане на выборы не пошел депутат четырех созывов Ильдар Гильмутдинов, по его Московскому округу победу одержал первый заместитель гендиректора технополиса «Химград» Алексей Грушин.
В каждом из этих регионов хотя бы одну победу одержал и участник специальной военной операции. Так в списке по Татарстану окажется бывший командующий войсками Ленинградского военного округа Александр Лапин. Участники спецоперации будут и во многих других регионах. В Республике Алтай, Якутии, Туве по округам победу одержали участники спецоперации, которые сейчас занимают посты министров по молодежной политике в этих регионах.
Что касается новых регионов, то их будут представлять как действующие депутаты Госдумы, так и региональные политики. В ДНР, к примеру, по списку победил депутат облдумы, участник спецоперации Сергей Добровольский, в Макеевском округе – военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова, а в Донецком – действующий депутат Госдумы Александр Бородай. В Запорожье 1-е место по списку занял сенатор Дмитрий Ворона. В ЛНР на 1-м месте по списку идет депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а в Херсонской – участник спецоперации Евгений Соболев.
Часть небольших регионов, по которым может не пройти ни одного «списочника» и у которых лишь один округ, сохранили прежние расклады – это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Северная Осетия, ЯНАО, Курганская, Мурманская области. Новых кандидатов нет во Владимирской области, почти тот же список и в Воронежской области (там лишь по списку пошел глава ЦИК единороссов Александр Сидякин, занявший 2-е место на праймериз).
Полностью сменились будущие представители в Госдуме у Вологодской области – по списку на праймериз победила Наталья Москвитина из фонда «Женщины за жизнь», по Вологодскому и Череповецкому округам глава Тотьмы Сергей Селянин и глава Кадуйского округа Светлана Грачева соответственно. Последняя сменит депутата Алексея Канаева (он на праймериз не подавался), который конфликтовал с главой региона Георгием Филимоновым. Сменятся представители Коми во фракции единороссов – по списку победу одержала депутат Госдумы Мария Бутина (в Думе VIII созыва от Кировской области), а по Сыктывкарскому округу пойдет депутат заксобрания, участник спецоперации Станислав Кочев. В 2021 г. по этому округу шла соратница спикера Госдумы Вячеслава Володина Ольга Савастьянова, которая проиграла выборы коммунисту Олегу Михайлову.
Сам Володин одержал победу по Саратовскому округу и занял 1-е место по списку в области. По списку вслед за ним идут депутаты Госдумы Анна Кузнецова и Глеб Хор.
Неожиданные лица
Среди победителей праймериз оказались неожиданные политики. К примеру, на Сахалине победу на праймериз «Единой России» по списку одержал референт управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Евгений Казаков. Он является выходцем из Вооруженных сил РФ и работает в администрации президента с 2022 г. В начале 2000-х Казаков работал в аппарате тогдашнего полпреда президента в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко (сейчас – куратор внутренней политики Кремля). С 2011 по 2013 г. Казаков работал на позиции вице-губернатора Костромской области.
В Новосибирской области в первую тройку списка «Единой России» по итогам предварительного голосования попали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, участник программы «Время героев», зампредседателя комиссии при президенте по делам ветеранов Владимир Сайбель и замглавы Федерального казначейства Александр Михайлик.
Начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин стал лидером предварительного голосования «Единой России» по списку в Кировской области. «Ведомости» писали, что он может возглавить региональную группу партии власти, но также рассматривается и на включение в федеральную пятерку партии. Депутат Госдумы от Кирово-Чепецкого одномандатного округа Олег Валенчук в девятый созыв решил не переизбираться и победил в праймериз по отбору кандидатов в депутаты заксобрания Кировской области. По Кирово-Чепецкому избирательному округу «Единая Россия», вероятно, выдвинет депутата заксобрания, замдиректора филиала «Уралхима» в Кирово-Чепецке Бориса Веснина, победившего на праймериз.
Действующего депутата Михаила Романова в Восточном избирательном округе Санкт-Петербурга обошел президент Федерации дзюдо Северной столицы, сын первого тренера Владимира Путина Анатолия Рахлина – Михаил Рахлин. Романов занял на праймериз в своем округе только 3-е место.
Лидерами предварительного голосования «Единой России» по списку в Кемеровской области стали сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) экс-мэр Волгограда Ирина Гусева и сын многолетнего главы Кузбасса Амана Тулеева Дмитрий. Он известен прежде всего как начальник федерального казенного учреждения «Сибуправтодор», около 20 лет работал в Новосибирске. В 2018 г. указом президента России Владимира Путина он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в дорожном хозяйстве».
В Курской области победу на праймериз «Единой России» по списку одержал председатель общественного совета организации «Офицеры России» Антон Цветков, обозначенный как участник специальной военной операции. Согласно информации на сайте pg.er.ru, он занимает должность заместителя командира добровольческой бригады «БАРС-Курск». В Тульской области 2-е место на праймериз по списку занял статс-секретарь – замминистра спорта Александр Никитин. Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области генерал-лейтенант юстиции Аслан Хуаде победил на праймериз в Белокалитвинском одномандатном округе.
На думских праймериз победы одержали ряд действующих сенаторов: Николай Воробьев (Тульская область), Дмитрий Перминов (Омская область), Дмитрий Ворона (Запорожская область), Максим Кавджарадзе (Липецкая область) и Дарья Лантратова (Москва).
Известные депутаты Султан Хамзаев (Дагестан), Владимир Бурматов (Челябинская область), бывший сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева (Ставрополье) и Рафаэль Марданшин (Башкирия) не смогли занять первое место по тем округам, где они выдвигались.
Две столицы
Лидером итогов праймериз в столице стал депутат Петр Толстой (он также победил в Люблинском одномандатном округе), следом идут его коллеги по фракции Ирина Белых, Владимир Ресин, Владислав Третьяк (победил еще и в Преображенском округе) и Виктор Селиверстов. 9-е место по списку занял депутат Анатолий Выборный. В шести из 16 одномандатных округов Москвы (в 2025 г. их количество выросло на один округ) одержали победу участники спецоперации: Владислав Гусев (Бабушкинский округ), Эльдар Шарипов (Ленинградский округ), Александр Шелковой (Медведковский округ), депутат Госдумы Дмитрий Саблин (Новомосковский округ), Эдуард Шонов (Перовский округ) и Эдуард Казымов (Тушинский округ).
На праймериз в Московской области лидирует медсестра Людмила Болилая, чьи рейтинги, как сообщали «Ведомости» 9 апреля, замеряли единороссы для возможного включения в федеральную пятерку списка. На 2-м месте в региональной группе финишировал олимпийский чемпион Сочи по лыжным гонкам Александр Легков. 6-е место в Подмосковье занял ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков. Он был советником на общественных началах у Володина. С учетом того что Московская область – второй по численности населения регион России (по данным Росстата на 2025 г., в субъекте проживало 8,77 млн человек), он имеет хорошие шансы на избрание (в восьмом созыве Госдумы Подмосковье представляют 20 депутатов).
В Санкт-Петербурге лидером списка «Единой России» по итогам праймериз стал депутат Сергей Боярский. Его коллеги по фракции Николай Валуев, Юрий Петров и Елена Цунаева заняли соответственно 2, 3 и 4-е места. Действующие депутаты Госдумы пойдут на выборы только в трех из восьми одномандатных округов Северной столицы, следует из результатов праймериз. Это Александр Тетердинко (Западный округ), Николай Цед (Северо-Западный округ) и Виталий Милонов (Южный округ). Бывший спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, избранный в восьмой созыв Думы по списку в Северной столице в 2021 г., участвовал в праймериз в Чувашии, где занял 3-е место по списку.