Кто из депутатов Думы предпочел региональные и муниципальные выборы

Кто из депутатов Думы предпочел региональные и муниципальные выборыУходящие парламентарии могут занять руководящие посты в легислатурах
По меньшей мере девять депутатов Госдумы подали документы на праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в заксобрания и органы местного самоуправления (МСУ). Среди них – чемпион мира 2017 г. по биатлону Антон Шипулин (идет в заксобрание Свердловской области), Валентина Артамонова (Вологодская область), Олег Валенчук (Кировская область), Алексей Волоцков (Волгоградская область).
Также планируют на региональные выборы Юлия Саранова (Тверская область), Александр Толмачев (Мособлдума). Депутаты от Омской и Курской областей Оксана Фадина и Екатерина Харченко соответственно будут участвовать в выборах в заксобрания своих регионов. Алексей Ситников заявился на праймериз ЕР для участия в выборах депутатов думы Костромского муниципального округа первого созыва.
Чаще всего депутаты уходят из нижней палаты парламента из-за проблем с губернаторами, силовиками, с деньгами и от усталости от ограничений из-за статуса, сказал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов. Политолог Ростислав Туровский считает решения об уходе из Госдумы вынужденными. Переход на местный уровень выглядит как снижение карьерных притязаний или пауза в карьере, считает политолог Михаил Виноградов. Часть депутатов, не заявившихся на праймериз вообще, может закрепиться в исполнительной власти, часть – в бизнесе, полагает он.
Всего же на праймериз ЕР по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, по подсчетам «Ведомостей», не заявились 69 членов партийной фракции из 311. Поэтому, как сообщали «Ведомости» 20 мая, депутатское объединение ЕР в Госдуме после сентябрьских выборов может обновиться минимум на пятую часть.