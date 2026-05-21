Кто из депутатов Думы предпочел региональные и муниципальные выборы

Чаще всего депутаты уходят из нижней палаты парламента из-за проблем с губернаторами, силовиками, с деньгами и от усталости от ограничений из-за статуса, сказал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов. Политолог Ростислав Туровский считает решения об уходе из Госдумы вынужденными. Переход на местный уровень выглядит как снижение карьерных притязаний или пауза в карьере, считает политолог Михаил Виноградов. Часть депутатов, не заявившихся на праймериз вообще, может закрепиться в исполнительной власти, часть – в бизнесе, полагает он.