Главная / Политика /

Как парламентская оппозиция готовится к выборам в региональные парламенты

Она использует их для укрепления своих позиций на выборах в Госдуму, считают эксперты
Александр Тихонов
В сентябре 2026 г. пройдут выборы депутатов 39 региональных парламентов – от Калининградской области до Чукотки. КПРФ планирует выдвигать кандидатов во всех субъектах РФ. В ближайшее время президиум ЦК утвердит «головные части» партийных списков на выборах в заксобрания, отметил первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин.

«Фактически кампания в Госдуму и региональные заксобрания – это единая кампания. Поэтому и программа, и подготовка кандидатов, и подготовка наблюдателей идут параллельно», – отметил он. Вместе с тем, по словам Афонина, «будут и региональные программы развития этих субъектов Федерации». В числе субъектов, где у коммунистов высокие ожидания, первый зампред ЦК перечислил Алтайский край, Свердловскую область и Дагестан.

ЛДПР будет стремиться закрыть 100% вакансий на всех региональных кампаниях, сказала «Ведомостям» представитель партии Элеонора Кавшар. «Уже прошли предварительные защиты списков по выборам в законодательные собрания регионов и административных центров городов. Если говорить в целом, вместе с муниципальными выборами <...> у нас будет более 5000 уникальных кандидатов», – отметила она.

«Новые люди» планируют выставить кандидатов в заксобрания во всех 39 субъектах, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии.

За последние годы сформирована новая оппозиционная парламентская тройка, в которой не находится места «Справедливой России» (СР), считает политтехнолог Петр Быстров. «У «Новых людей», КПРФ и ЛДПР примерно одинаковые шансы, но во многом результаты будут зависеть от конкретного региона», – сказал Быстров «Ведомостям».

СР всегда выдвигает своих кандидатов на всех выборах как в законодательные собрания регионов, так и в представительные органы муниципальных образований в субъектах Федерации, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. «Так будет и в этом году. Традиционно партия сильна своими лидерами в регионах», – уточнил он. В партии ожидают хороших результатов во флагманских регионах, таких как Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская, Нижегородская, Мурманская, Кировская, Омская области, а также в Карелии, сказал «Ведомостям» депутат Госдумы от СР Дмитрий Гусев.

Чаще всего выборы в заксобрания все же находятся на периферии внимания и избирателей, и экспертов, особенно при совпадении с выборами в Госдуму, как в этом сентябре, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, казусы иногда возникали, но обычно на фоне внутренних кризисов в регионе, как это было в Хабаровском крае в конце 2010-х. ЛДПР в 2019 г. одержала победу на выборах в краевую думу, КПРФ заняла второе место, а «Единая Россия» (ЕР) финишировала лишь третьей.

Как колебались результаты в 2021 г.

В 2021 г. на выборах во все 39 заксобраний победила ЕР, но ее результаты оказались хуже, чем пять лет назад. Партия власти потеряла часть мандатов в 30 субъектах, в основном в Поволжье и на Дальнем Востоке. Сильнее всего ЕР просела на Чукотке, в Мордовии, Чувашии и на Камчатке, писал РБК. Второе место по партспискам в этих регионах заняла КПРФ (за исключением Чукотки – там ЛДПР). По итогам региональной кампании 2021 г. ЛДПР лишилась части депутатских кресел в 35 заксобраниях (это были последние выборы, на которые кандидатов вел лидер партии Владимир Жириновский). Бенефициарами потери мандатов ЕР и ЛДПР оказались КПРФ, СР и «Новые люди». Коммунисты улучшили позиции в 33 из 39 субъектов Федерации. Наиболее высокий прирост КПРФ в 2021 г. продемонстрировала в Приморье, Свердловской, Вологодской, Оренбургской и Ленинградской областях. При этом в Омской области, Еврейской автономной области и Орловской области коммунисты «просели». Для «Новых людей» самыми удачными в 2021 г. оказались выборы в законодательную думу Томской области (10,19% голосов) и Санкт-Петербурга (10,11%).

«Понятно, что многое будет зависеть от температуры социального самочувствия – если негатив будет расти, это отразится и на федеральной кампании, и на заксобраниях. А так – гипотетически возможны нюансы в регионах, где исторически выше конкуренция (Карелия) или где две партии власти (Орловская область, губернатор которой – член КПРФ). Но без волны серьезной романтизации отношения к выборам и политике у избирателей сюрпризов, очевидно, не последует, а пока такой романтизации не наблюдается», – сказал Виноградов.

Когда одновременно идут федеральная кампания в Госдуму и 39 кампаний в заксобрания, региональные выборы превращаются в «политический рентген», говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его словам, федеральные выборы показывают общий партийный бренд, телевизионную мобилизацию и отношение к большой повестке, а выборы в заксобрания демонстрируют, есть ли у партии реальная региональная ткань.

«Больших сюрпризов в стиле «партия власти массово теряет регионы» ждать не стоит. Но локальные сюрпризы почти неизбежны. Они могут проявиться в снижении результата ЕР по списку, в сложных городских округах, усилении «Новых людей» в крупных городах, хорошем результате КПРФ в социально раздраженных регионах или сохранении ЛДПР роли партии протестного, но системного раздражения», – сказал Гращенков.

Для лидеров оппозиционных партий в регионах мандат депутата заксобрания является входным билетом в региональную элиту, говорит Быстров. «Если лидер крупной партии не будет обладать депутатским мандатом, с одной стороны, у федерального центра могут возникнуть вопросы по поводу его политической компетенции и о том, правильно ли он занимает свое место в партии, и с другой стороны, в регионе у однопартийцев тоже это вызовет негативную реакцию. Ведь становясь депутатом регионального парламента, лидер ячейки оппозиционной партии создает рабочие места для своих коллег», – отметил политтехнолог.

